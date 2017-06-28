Правительство обсуждает создание фонда цифровой экономики

Помощник президента России Андрей Белоусов рассказал, что правительство обсуждает возможность создания фонда цифровой экономики объемом 100 млрд руб.

«Сейчас в правительстве обсуждается тема создания фонда (цифровой экономики. - Прим. ред.), примерно как дорожный фонд, мощностью примерно 100 млрд руб.», - сказал Белоусов на конференции «Российская электроника. Поиск новых точек роста».

Он подчеркнул, что это ориентировочные цифры, поскольку неизвестно, как будет реализован проект. Белоусов добавил, что эти деньги помогут создать в том числе инфраструктуру (сети, ЦОДы, аппаратная часть) для цифровой экономики России.