Никифоров: на программу цифровой экономики России потребуется около 100 млрд рублей в год

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров оценил ежегодные затраты на реализацию программы цифровой экономики России.

«Текущая оценка объема ежегодных затрат в рамках операционного плана, который нам предстоит разрабатывать и утверждать, составляет около 100 млрд руб. Хочу подчеркнуть, что значительная часть этих средств действительно уже содержится в расходах федерального бюджета – нам предстоит их консолидировать, определить единую техническую политику и единые правила игры», – заявил министр на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. По словам Никифорова, также на программу потребуются и дополнительные бюджетные средства.

Программа «Цифровая экономика» – это не операционный документ, а фиксация целей на 2024 г. «Двигаться к ним [этим целям] будем в рамках операционного документа - так называемого скользящего трехлетнего плана», – отметил руководитель ведомства.

Трехлетний план будет содержать более детальные цели, конкретные шаги по направлению к обозначенным целям, определенные «вехи» и в том числе источники финансирования, объяснил министр. По его словам, для реализации всего комплекса мер по развитию цифровой экономики России потребуется «принципиально иная модель управления реализацией и финансового обеспечения программы».