РБК: Программа «Цифровая экономика» направлена в Кремль

Дорабатывавшаяся последние несколько месяцев программа «Цифровая экономика» 30 июня была направлена президенту, пишет РБК. Ранее Владимир Путин поручил доработать ее до 1 июля и представить проект на рассмотрение Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, «предусмотрев источники, механизмы и объем ее финансирования». За подготовку документа отвечает Минкомсвязь.

В направленном в Кремль документе финансовые вопросы не прописаны. Они будут обсуждаться 5 июля на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. «На нем правительство намерено предложить создать фонд цифровой экономики с ежегодным бюджетом 100 млрд руб.», — рассказал председатель совета директоров Института развития информационного общества Юрий Хохлов. Ранее эти планы анонсировал помощник президента Андрей Белоусов. Средства предполагается направлять на создание инфраструктуры: сетей связи, центров обработки данных, аппаратного обеспечения. По словам Хохлова, существенная сумма будет привлекаться от бизнеса. Эксперты оценивают разворачивание сетей 5G в 900 млрд руб., и эти средства будут вкладывать операторы «большой четверки».

Программа предполагает, что 2024 г. 97% российских домохозяйств получат широкополосный доступ в интернет со скоростью не менее 100 МБит/с (при средней скорости в 12 МБит/с по итогам 2016 г.), во всех городах-милионниках появится устойчивое покрытие 5G, а 95% сетевого трафика будет маршрутизироваться через отечественные сети. Доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных к этому моменту, по мнению авторов, должна составить 10% (сейчас — менее 1%).

Одним из итогов реализации программы должно стать снижение доли иностранного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, закупаемого госорганами, до 50%, а программного обеспечения — до 10%. Сейчас госорганы обязаны отдавать предпочтение отечественному софту, из проекта же следует, что преференции должны получить и производители российского оборудования, причем уже к концу 2018 г. Ко II кварталу 2019 г. предполагается законодательно зафиксировать обязанность предустановки отечественных антивирусных программ на все персональные компьютеры, ввозимые и создаваемые на территории Евразийского экономического союза.

К 2024 г в России должны появиться как минимум десять высокотехнологичных и конкурентоспособных предприятий в сфере высоких технологий и столько же «отраслевых/индустриальных цифровых платформ для основных отраслей экономики», следует из проекта. Программа обещает работу 500 малым и средним предприятиям «в сфере создания цифровых технологий», и ежегодный выпуск 120 000 дипломированных специалистов в сфере IT