Инвестиции в создание российской промзоны в Египте составят около $6,9 млрд

Срок реализации проекта по созданию российской промышленной зоны в Египте составит 13 лет и потребует около $6,9 млрд инвестиций. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минпромторга России.

Реализация проекта будет происходить в три этапа. «Прогнозируемый объем инвестиций резидентов в производства, инвесторов и управляющей компании в инфраструктуру составит около $6,9 млрд», - уточнили в министерстве.

При этом $6,4 млрд - это вложения резидентов и инвесторов, остальное - управляющей компании в инфраструктуру. Объем инвестиций в инфраструктуру за счет бюджета составит не более трети, считают в Минпромторге.

Ведомство рассчитывает, что резиденты российской промышленной зоны в Египте к 2026 г. смогут производить продукцию на $3,6 млрд ежегодно.