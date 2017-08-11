ЦБ отмечает риски ускорения продовольственной инфляции в ближайшие месяцы

ЦБ отмечает сохранение рисков ускорения продовольственной инфляции в ближайшие месяцы из-за урожая, что может привести к ухудшению инфляционных ожиданий, говорится в комментарии Банка России по инфляции.

«В ближайшие месяцы сохраняется риск повышения продовольственной инфляции из-за возможного снижения урожая некоторых овощей и фруктов, что может также привести к росту инфляционных ожиданий. Ограничить инфляционные риски позволит поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий», - отмечает ЦБ.

Регулятор поясняет, что инфляционные риски связаны с прогнозами меньшего, чем в прошлом году, урожая отдельных видов плодоовощной продукции и динамикой цен на них. «Следствием этого может быть небольшой рост инфляционных ожиданий домашних хозяйств. Неблагоприятные погодные условия, наблюдаемые в Центральном регионе и Поволжье, могут снизить урожайность отдельных овощных культур и объемы их сбора как в сельскохозяйственных предприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах и привести к росту цен на овощи в этих регионах. Риски также связаны с ростом мировых цен на зерно на фоне ухудшения прогноза урожая в США и Европе», - добавляет Банк России.

Годовая инфляция в июле 2017 г. составила 3,9% против 4,4% по итогам июня. «Это связано с коррекцией вниз цен на плодоовощную продукцию после их роста в июне вопреки традиционной сезонности. Сохраняется тенденция закрепления инфляции около целевого уровня, увеличивается доля товаров и услуг с темпами роста, близкими к цели по инфляции 4%», - подчеркивает регулятор.

Инфляция в июле составила 0,1% против 0,6% в июне. При этом с исключением сезонности, по оценкам Банка России, за июль цены снизились на 0,1% после роста на 0,7% в июне.