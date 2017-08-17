Росстат: в январе-июле реальные доходы россиян снизились на 1,4%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе-июле снизились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., сообщает Росстат. В июле реальные доходы возобновили снижение на 0,9% после стабилизации в июне.

Реальные доходы населения сокращаются три года подряд: в 2016 г. доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 г. было падение на 3,2%, в 2014 г. их снижение составило 0,7%.

В номинальном выражении доходы населения в июле 2017 г. составили 31 634 руб. — рост на 2,9% к июлю 2016 г. Средняя заработная плата в июле составила 39 355 руб. и выросла, согласно оценке Росстата, на 8,6% к июлю 2016 г.

В реальном выражении средняя зарплата в июле 2017 г. увеличилась на 4,6%. В целом за январь-июль рост средней заработной платы в реальном выражении составил 3%, в номинальном 7,5%.