Медведев подписал документ о создании территории опережающего развития на Южных Курилах

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что 23 августа подписал распоряжение о создании новой территории опережающего развития (ТОР) «Южные Курилы». Как передает ТАСС, он сказал это на встрече с активом «Единой России» в Южно-Сахалинске. «Так что такое решение принято прямо здесь», - добавил он.

Статус ТОР будет способствовать развитию на Курилах рыбного промысла, инфраструктуры и строительства, пообещал премьер губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко. «То есть это такой дополнительный толчок по развитию этой очень важной части Сахалинской области», - объяснил он. Губернатор на это выразил надежду, что в результате создания ТОР на Курилах появятся дополнительные рабочие места.

Медведев также сообщил, что подписал документ об изменениях в федеральной целевой программе по развитию Курильских островов. По его словам, ФЦП приведена в соответствие с текущими параметрами экономического развития. Кроме того, в ней заданы определенные ориентиры на будущее, заключил Медведев.