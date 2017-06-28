Японская бизнес-делегация впервые в послевоенной истории посещает Курилы

Представители 32 компаний из Японии, а также представители аппарата правительства и министерств страны прибыли «в Южно-Курильский район», сообщает пресс-служба администрации Сахалинской области. В ближайшие пять дней японская делегация, в составе которой 69 человек, планирует посетить Кунашир, Итуруп и Шикотан.

Это первый в послевоенной истории визит японских чиновников на южные Курилы, которые они считают своими «северными территориями». Его возможность обсуждалась на апрельской встрече лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ в Кремле. Тогда речь шла о возможности совместного участия в сельскохозяйственных и рыбных проектах, а также в сферах туризма, энергетики, медицины и утилизации бытовых отходов.

Его цель, как поясняет сахалинская администрация, - на месте оценить возможности для совместной экономической деятельности. Одна из групп японской делегации намерена посетить рыбные предприятия Кунашира, а две другие – посетят объекты энергетики, здравоохранения, а также ознакомятся с предприятиями розничной торговли и туризма.