Потребительские цены в России прекратили снижение после трех недель дефляции

Потребительские цены в России за неделю с 15 по 21 августа не изменились, сообщил в среду Росстат. Предыдущие три недели цены снижались по 0,1%, до этого недельная дефляция последний раз фиксировалась в августе 2016 г.

В июле инфляция оказалась значительно ниже ожиданий и составила всего 0,1%, хотя недельная динамика показывала рост на 0,3% за месяц, поэтому ориентироваться на недельные цифры нужно с определенной осторожностью. С начала месяца цены к 21 августа снизились на 0,2%, с начала года инфляция к 21 августа составила 2,2%.

Инфляция в годовом выражении к 21 августа снизилась до 3,7% с 3,8% на 14 августа, продолжив удаляться от таргета в меньшую сторону. За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,6%, в том числе на капусту - 10,2%, картофель, лук, морковь и помидоры - 6,7-9,4%. Вместе с тем огурцы подорожали на 1,7%.

Яйца, сахар-песок и гречневая крупа стали дешевле на 0,7-0,8%, молоко, пшено и вермишель - на 0,2-0,4%. Одновременно цены на баранину, мясные консервы, вареную колбасу, сливочное масло, маргарин, сметану, творог, сыры, хлеб, шоколадные конфеты, карамель, чай и рис увеличились на 0,1-0,2%.

Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.