Медведев подписал постановление о выделении средств пострадавшим от пожара в Ростове

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о выделении средств из федерального бюджета пострадавшим в результате стихийного бедствия в Ростовской области.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону 21 августа охватил жилые дома на общей площади около 10 000 кв. м. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 – жилые постройки, в результате пожара погиб мужчина.