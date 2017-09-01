В августе безработица в США неожиданно выросла до 4,4%

В августе 2017 г. число рабочих мест в экономике США увеличилось на 156 000, сообщило министерство труда страны. Опрошенные Dow Jones аналитики в среднем ждали роста показателя на 179 000, напоминает «Интерфакс».

Минтруд также уточнил статистику за июль: рабочих мест стало больше на 189 000, а не на 209 000, как сообщалось ранее.

Уровень безработицы в США в августе вырос с 4,3 до 4,4%. Аналитики не прогнозировали изменения показателя.

Средняя почасовая оплата труда в августе поднялась на 0,1% относительно июля и на 2,5% в годовом выражении - до $26,39. В июле показатели выросли соответственно на 0,3 и 2,5%. Темпы роста зарплат в годовом выражении близки к 2,5% уже больше года.

Средняя продолжительность рабочей недели в августе снизилась с 34,5 часа до 34,4 часа. Доля участия населения трудоспособного возраста в рабочей силе в прошлом месяце осталась на отметке 62,9%.

Увеличение числа рабочих мест в США - один из главных пунктов повестки администрации Дональда Трампа. Он обещал создать 25 млн рабочих мест за 10 лет, для чего требуется ежемесячное увеличение показателя как минимум на 208 000. Темпы роста числа рабочих мест в текущем году не достигают и 175 000 в месяц.