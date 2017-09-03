Путин прибыл в Сямэнь для участия в саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Сямэнь для участия в саммите БРИКС. Сегодня он планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В понедельник Путин примет участие во встрече лидеров стран БРИКС, церемонии открытия фестиваля культуры стран БРИКС и во встрече лидеров БРИКС с членами Делового совета объединения, а также проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Джейкобом Зумой.

Во вторник российский президент примет участие во встрече лидеров стран БРИКС с лидерами приглашенных государств и встретится с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето.

Кроме того, у Путина запланированы встречи с приглашенными на саммит президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси и премьером Таиланда Праютом Чан-Очой.