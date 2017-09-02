Путин второй год подряд не поедет на Генассамблею ООН

Президент России Владимир Путин не будет в этом году участвовать в Генассамблее ООН, которая откроется 12 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Участие президента России не планируется», — сказал он «РИА Новости».

В последний раз Путин выступал на сессии Генассамблеи ООН в 2015 г.

В этом году российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. В ее состав также войдут постпред России при ООН Василий Небензя, заместитель главы МИД Геннадий Гатилов и председатели комитетов по международным делам обеих палат парламента Константин Косачев и Леонид Слуцкий.