ЦБ назвал причины возникновения сильной дефляции в августе

Дефляция в России в августе, которая превзошла ожидания Центробанка России, вызвана временными факторами. По мнению регулятора, по итогам года инфляция составит около 4%, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

«Банк России ожидал дефляцию в августе, однако ее масштабы оказались больше, что обусловлено значительным снижением цен на плодоовощную продукцию (на 15,5%). В значительной мере это временное явление, связанное, возможно, с более поздним, чем годом ранее, началом уборочной кампании, достаточно хорошим урожаем большинства видов сельскохозяйственных культур, а также со стремлением производителей быстрее реализовать новый урожай в условиях нехватки хранилищ», - уточнили в ЦБ.

По мнению регулятора, цены на фрукты и овощи отличаются высокой волатильностью, конъюнктура рынка в сентябре-октябре во многом будет зависеть от погодных условий. «С учетом запоздалой уборки, из-за эффектов базы возможны колебания годовой продовольственной инфляции и, как следствие, общей инфляции», - отметили в ЦБ.

«В конце 2017 г. инфляция будет находиться вблизи цели», - подчеркнул ЦБ.

Дефляция в августе составила рекордные 0,5% после инфляции 0,1% в июле, сообщил ранее Росстат. В годовом выражении инфляция в августе снизилась до 3,3% с 3,9% по итогам июля.