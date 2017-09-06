Экс-министр транспорта поддерживает обнуление НДС для внутренних авиаперевозок

Помощник президента, бывший министр транспорта Игорь Левитин поддерживает идею Минтранса об обнулении НДС для внутренних авиаперевозок, передает «Прайм». Ранее руководитель Минтранса Максим Соколов сообщил, что министерство направило в правительство предложения по изменению налогового законодательства. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что не поддерживает обнуление НДС.

«Министерство предлагает отменить НДС. Я считаю, что надо поддержать, так как это развитие не только перевозок, но и промышленности», - заявил Левитин в кулуарах Восточного экономического форума. Он уточнил, что вопрос будет рассматриваться в среду на заседании президиума Госсовета.