Недельная дефляция в России в начале сентября составила 0,1%, годовая – 3,2%

Потребительские цены в России за неделю с 29 августа по 4 сентября снизились на 0,1%. Об этом говорится в докладе Росстата.

С 22 по 28 августа в России была зафиксирована рекордная за всю историю наблюдений недельная дефляция - 0,2%, с 15 по 21 августа цены не изменились, а до этого три недели подряд снижались по 0,1%, напоминает «Интерфакс». С начала месяца цены к 4 сентября снизились на 0,1%, с начала года - увеличились на 1,8%.

В августе 2017 г. была зафиксирована исторически максимальная дефляция - 0,5%, в годовом выражении инфляция снизилась до 3,3% с 3,9% в июле.

За прошедшую неделю овощи и фрукты в среднем подешевели на 2,7% (3% снижения на предыдущей неделе). Цены на морковь, картофель, лук и капусту в среднем снизились на 5,6-6,3%. Сахарный песок подешевел на 3%, маргарин, куриные яйца, вермишель, гречневая крупа - на 0,2-0,7%. Цены при этом выросли на баранину и молоко (0,3%), на мороженую рыбу, сливочное масло и чай - на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.