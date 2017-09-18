Ураган «Мария» обрушится на пострадавшие от «Ирмы» Карибские острова

Тропический шторм «Мария» усилился к утру понедельника до урагана и направляется к восточной зоне Карибского моря, к островам, уже пострадавшим от мегаурагана «Ирма», сообщает AFP. На 3.00 по Гринвичу, по оценке Национального центра по ураганам США, сила «Марии» достигла 1 балла по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона, скорость ветра при порывах усилилась до 140 км/ч. Тогда это явление находилось в 165 к северо-востоку от Барбадоса и продвигалось на северо-запад со скоростью 20 км/ч. По расчетам синоптиков, в ближайшие 48 часов «Мария» должна значительно усилиться и достичь максимума разрушительности над Наветренными Антильскими островами ко вторнику.

Предупреждения о надвигающемся урагане получили заморские территории Франции Гваделупе и Мартиника, британский Монтсеррат, Доминика, Сент-Киттс и Невис. На островах Гваделупе с понедельника действует красный уровень тревоги, там закрыты школы, административные и частные конторы, жителям низин рекомендовано перебираться на более возвышенные территории. Менее высокий уровень тревоги объявлен для британских и американских Виргинских островов, где от «Ирмы» погибли не менее девяти человек, остров Сен-Мартен, где жертвами стихии стали 15 человек, и на некоторых других.

Американские метеорологи предупреждают, что ждут от «Марии» сильный ветер и разрушительные волны с подъемом уровня воды на 1,2-1,8 м, также ураган может принести до 51 см дождя на Наветренные Антильские острова, Пуэрто-Рико и Виргинские острова к утру среды. Эти метеоусловия могут привести к наводнениям и оползням.

В начале сентября страны Карибского бассейн и Флорида пострадали от «Ирмы», самого мощного урагана, сформировавшегося в Атлантике в последние годы. Погибли десятки человек, некоторые острова стали полностью непригодными для обитания.