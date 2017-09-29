Правительство утвердило стратегию повышения финансовой грамотности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности на 2017-2023 гг. Документ опубликован на сайте правительства. Цель стратегии — создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан.

«В современных условиях расширения использования финансовых услуг, усложнения и появления новых и трудных для понимания финансовых инструментов вопросы финансовой грамотности населения стали чрезвычайно актуальными для большинства стран мира. Обеспечение личной финансовой безопасности становится важным фактором экономического благополучия людей», — говорится в тексте стратегии.

Стратегию планируется реализовать в два этапа. До 2020 г. будет разработан и реализован комплекс мер по повышению финансовой грамотности. С 2020 г. будет продолжено повышение уровня финансовой грамотности граждан до целевых показателей. Контролировать процесс будет Минфин.