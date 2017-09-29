Россия выделит Крыму дополнительно 72 млрд рублей в 2017 году

Замминистра экономического развития России Сергей Назаров заявил в пятницу, что финансирование по федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя увеличится в текущем году на 72 млрд руб. Об этом пишет «Интерфакс».

Назаров объяснил, что программа увеличена на 59 млрд руб, но это еще не все увеличение, поскольку нужно заключить контракт по крымскому участку трассы «Таврида». В общей сложности, по его словам, сумма составит 72 млрд руб.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов говорил, что предельная стоимость крымского участка трассы «Таврида» составляет около 140 млрд руб. в ценах на прошлый год.

Правительство утвердило ФЦП развития Крыма и Севастополя в августе 2014 г. В текущем году на развитие региона планируется направить почти 158 млрд руб.