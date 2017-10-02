Fitch повысило прогноз роста ВВП России до 2% на 2017 год

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста ВВП России на 2017 г. до 2% с 1,6%, ожидавшихся в июне, следует из обзора агентства Global Economic Outlook (GEO).

«Экономический рост во II квартале 2017 г. ускорился до 2,5% в годовом выражении по сравнению с 0,5% в I квартале благодаря частному потреблению и инвестициям», - отмечают эксперты Fitch.

Росту частного потребления способствовали низкая безработица, повышение доходов населения и улучшение условий в кредитной сфере, говорится в обзоре.

Кроме того, Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на ближайшие два года. Как сообщается в GEO, в 2017 г. ожидается подъем глобального ВВП на 3,1% против предполагавшихся в июне 2,9%. На следующий год оценка повышена до 3,2% с 3,1%.

«Глобальная экономика заметно улучшилась в этом году, и теперь, похоже, она сможет показать самый значительный прирост с 2010 г. Развитые экономики получают выгоду от улучшения ситуации на рынках труда и поддерживающей макроэкономической политики, в то время как экономический подъем в государствах с развивающейся экономикой (EM) возвращается к четырехлетнему максимуму на фоне роста в Китае и восстановления спроса во многих крупных странах - производителях сырья», - сообщается в обзоре Fitch.