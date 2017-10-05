Минфин оценил вероятность беспошлинного порога в 20 евро для интернет-ритейла

Порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов для физлиц в 20 евро маловероятен - уравнивать условия для российских и иностранных интернет-ритейлеров нужно с помощью НДС. Об этом сегодня рассказал руководитель департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. «Вопрос о 20 евро не решен. Те обсуждения, которые есть про 20 евро, это слишком радикальная мера», - считает он.

По его словам, ставка налога в 30% при превышении порога беспошлинного ввоза нелогична при НДС 18%. «С точки зрения экономической логики ставка 30% при превышении порога 20 евро не может быть при ставке НДС 18%. Поэтому с высокой долей вероятности порог до 20 евро опущен сам по себе быть не может, потому что тогда... в неравном конкурентном преимуществе окажутся российские продавцы (...). Поэтому мое личное мнение, что порог до 20 евро опущен быть не может в силу того, что ставка 30% - несправедлива. Мое глубокое убеждение, что взять и опустить до 20 евро просто невозможно», - сказал Сазанов.

Он подчеркнул, что вариант снижения порога до 20 евро «наименее вероятен с точки зрения экономической логики и с точки зрения отношения к потребителю»: опустить порог до 20 евро и ставку 30% - это избыточное налогообложение интернет-поставок.

«Соответственно, надо работать в направлении НДС, чтобы выравнивать условия. Здесь возникает вопрос - как. Посылок много, объем их очень большой, как администрировать (...), в этом направлении мы работаем», - сообщил Сазанов.

В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2018 г. и 2019-2020 гг. есть предложение с 1 июля 2018 г. снизить порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях физическими лицами до 20 евро. Это нововведение, по оценке Минфина, может повысить доходы бюджета в следующем году на 30 млрд руб., а в последующие два года – по 60 млрд руб. В пояснительной записке к бюджету полномочным таможенным представителем предложено сделать «Почту России».

Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже предусмотрено существенное снижение порога – до 500 евро и до 200 евро за посылку в 2019 и 2020 гг.

Сейчас в России освобождены от пошлин посылки стоимостью до 1000 евро и весом до 31 кг, полученные в течение месяца. С суммы, превышающей этот порог, взимается пошлина – 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2016 г. россияне приобрели в зарубежных онлайн-магазинах товаров примерно на 300 млрд руб.