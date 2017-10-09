Нобелевская премия по экономике присуждена за изучение экономического поведения

Нобелевская премия по экономике присуждена в 2017 г. американцу Ричарду Талеру (Университет Чикаго). Премия, учрежденная Банком Швеции, отметила вклад ученого в изучение экономического поведения.

В 2005 г. Талер получил премию Самуэльсона. Над теорией финансового и экономического поведения он работал вместе с другим нобелевским лауреатом – экономистом и психологом Даниэлем Канеманом, который является автором теории управляемого выбора.

В 2016 г. лауреатами Нобелевской премии по экономике стали работающие в США британец Оливер Харт и финн Бенгт Холмстрём, награда присуждена за их вклад в теорию контрактов. Их анализ «закладывает интеллектуальную основу для разработки политики и работы институтов во многих областях – от законодательства о банкротстве до политического устройства», говорилось в пресс-релизе Шведской королевской академии наук.