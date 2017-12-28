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Венесуэла выделила 5 млрд баррелей нефти для обеспечения собственной криптовалюты

Для обеспечения криптовалюты El Petro Венесуэла выделила 5 млрд баррелей нефти, сообщает газета El Nacional. Такое решение принял президент страны Николас Мадуро. В качестве обеспечения ценности криптовалюты президент предоставил нефтяное месторождение № 1 Аякучо, которое располагает запасами в размере 5 млрд баррелей.

«За каждый El Petro – баррель нефти», - сказал Мадуро, пообещав обеспечить майнинг криптовалюты по всей стране. Он пообещал собрать команду специалистов, которые будут заниматься майнингом.

В будущем для обеспечения криптовалюты Венесуэла может выделить золотоносное и алмазное месторождения, добавил Мадуро.

Впервые президент Венесуэлы заявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. Мадуро считает, что использование новой технологии поможет стране преодолеть социально-экономический кризис.