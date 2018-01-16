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Силуанов выступил против предложения повысить НДФЛ

Действующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является стабильным и его корректировка или повышение ставки нецелесообразны, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума.

«Я против [идеи повысить НДФЛ до 15%]», – сказал Силуанов (цитаты по ТАСС). Он подчеркнул, что в целом является противником изменения НДФЛ, поскольку это «стабильный налог».

Участники совещаний у президента и федеральные чиновники рассказывали «Ведомостям», что администрация главы государства и министерства в рамках бюджетного маневра обсуждают возможность ввести прогрессивную шкалу НДФЛ или повысить ставки до 15% с введением вычета для бедного населения.

Федеральный чиновник и близкий к правительству источник уточнили РБК, что повышение НДФЛ до 15% рассматривается для граждан с зарплатами от 7 млн до 10 млн руб. в год. «Велика вероятность, что после президентских выборов правительство примет решение о повышении подоходного налога до 15%. Обсуждается вилка от 7 млн до 10 млн руб.», – сказал источник.