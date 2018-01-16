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Экономика
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Силуанов выступил против предложения повысить НДФЛ

Ведомости
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Действующий налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является стабильным и его корректировка или повышение ставки нецелесообразны, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума.

«Я против [идеи повысить НДФЛ до 15%]», – сказал Силуанов (цитаты по ТАСС). Он подчеркнул, что в целом является противником изменения НДФЛ, поскольку это «стабильный налог».

Участники совещаний у президента и федеральные чиновники рассказывали «Ведомостям», что администрация главы государства и министерства в рамках бюджетного маневра обсуждают возможность ввести прогрессивную шкалу НДФЛ или повысить ставки до 15% с введением вычета для бедного населения.

Федеральный чиновник и близкий к правительству источник уточнили РБК, что повышение НДФЛ до 15% рассматривается для граждан с зарплатами от 7 млн до 10 млн руб. в год. «Велика вероятность, что после президентских выборов правительство примет решение о повышении подоходного налога до 15%. Обсуждается вилка от 7 млн до 10 млн руб.», – сказал источник.

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Авто
Новости

Мантуров назвал приблизительную стоимость серийных автомобилей линейки «Кортеж»

Ведомости
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Министр промышленности Денис Мантуров заявил о том, что стоимость серийных автомобилей линейки «Кортеж» будет начинаться от 6 млн руб., передает «Интерфакс».

По его словам, цены на автомобили еще не установлены. «Мы сможем ответить более точно на этот вопрос чуть позже, но для ориентира нужно брать цены премиальных автомобилей, которые продаются на российском рынке», - сказал он. По его словам, Минпромторг рассчитывал давать «15% дисконт от этой цены». Министр привел пример из ряда машин премиум-класса в ценовой категории от 8-9 млн руб.

По словам Мантурова, проект имеет «хорошие перспективы для выхода на коммерческие рельсы с учетом планов завершения разработки внедорожника до конца этого года». Внедорожник в скором времени должен пройти испытания, его поставки начнутся в 2019 г. «Таким образом, мы завершим линейку Единой модульной платформы (ЕМП) - это лимузин, седан, минивэн, SUV (внедорожник) с добавлением к этому модельному ряду эконом-класса SUV, который разработан исходя из технологий и платформы ЕМП», - пояснил министр.

Комментируя объемы производства, Мантуров сказал, что будут использованы существующие мощности НАМИ, в будущем ожидается наращивание объемов до 300 автомобилей в год.

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Бизнес
Новости

Nestle продаст Ferrero кондитерский бизнес в США за $2,8 млрд

Ведомости
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Швейцарская Nestle продаст кондитерский бизнес в США итальянской Ferrero. Сумма сделки составит около $2,8 млрд. Стороны закроют сделку к концу I квартала 2018 г. Об этом говорится в сообщении Nestle.

За актив Ferrero расплатится денежными средствами. «В лице Ferrero мы нашли исключительное убежище для нашего кондитерского бизнеса в США, в котором он сможет процветать», - поясняется в пресс-релизе швейцарской компании.

Выручка американского кондитерского подразделения Nestle по итогам 2016 г. оценивалась на уровне $915 млн.

На внутренний рынок США оно выпускает такую продукцию, как шоколад Butterfinger, Crunch, BabyRuth, 100Grand, Chunky, OhHenry! и SnoCaps и др. В рамках сделки также будут проданы бренды кондитерских изделий, ориентированных на внутренний рынок США. Бренд печенья Toll House не будет продан. «Nestle полностью привержена развитию операций в сфере кондитерских изделий по всему миру, особенно своего глобального бренда KitKat», - уточняется в пресс-релизе.

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Бизнес
Новости

ТМК и «Газпром» сняли часть разногласий по трубам для Nord Stream 2

Интерфакс
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ПАО «Трубная металлургическая компания» продолжает поставки труб большого диаметра (ТБД) «Газпрому» в рамках проекта «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС "Славянская"». «Там нормальные рыночные вопросы согласования условий поставок. Они частично решены, частично решаются. Есть процедура тендеров, есть процедура формульного ценообразования, - заявил основной акционер и председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский в кулуарах Гайдаровского форума. - Рабочий процесс. Все работает. Поставки идут».

В декабре газеты писали, что «Газпром» расторг часть контрактов на поставку труб для газопровода «Грязовец - Славянская», который должен обеспечить подачу газа в морскую магистраль Nord Stream 2. Речь идет о закупке на поставку 501 600 т ТБД на общую сумму 56,8 млрд руб. Однако до настоящего момента в системе госзакупок так и не отражены сведения о расторжении этих контрактов.

20 декабря 2017 г. ООО «Газпром комплектация» расторгло соглашения на поставку 501 601 т труб большого диаметра для проекта «Развитие единой системы газоснабжения Северо-Западного региона, участок Грязовец – компрессорная станция «Славянская». Общая стоимость контрактов по этому проекту составляла 56,8 млрд руб. Поставщиками по контрактам выступали «Трубный инновационный проект», Объединенная металлургическая компания, ТМК, Челябинский трубопрокатный завод и «Северсталь».

Причиной расторжения контрактов стало изменение ценовой политики «Газпрома» в отношении закупки труб большого диаметра, сообщалось в уведомительных письмах, полученных заводами.

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Политика
Новости

МИД России осудил убийство сербского политика в Косове

Ведомости
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Министерство иностранных дел России прокомментировало убийство руководителя гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича. Российский МИД осудил данное преступление, говорится в официальном комментарии внешнеполитического ведомства. «С прискорбием узнали об убийстве 16 января известного политика О. Ивановича – одного из лидеров сербов, проживающих на севере Автономного края Косово», - говорится в сообщении. Российский МИД выразил соболезнования близким и родным убитого.

Как отметили в российском ведомстве, сведение политических счетов подобными методами приводит к увеличению атмосферы террора, рецидивам межэтнического конфликта в регионе. «Рассчитываем на то, что соответствующие структуры проведут доскональное расследование происшедшего и выявят виновных, которые понесут заслуженное наказание», - говорится в комментарии.

В свою очередь официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила об осуждении альянсом нападения на Ивановича. «НАТО призывает все стороны проявить сдержанность, чтобы снизить напряженность и позволить судебным властям провести полноценное расследование», — сказала она.

Ивановича убили 16 января в Косовска-Митровице. В связи с происшедшим сербский президент Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. После заседания Вучич выступил с официальным обращением к гражданам. Убийство Ивановича он назвал терактом.

Представители международных миссий в Косове осудили убийство Ивановича и потребовали от местных властей найти и осудить убийц.

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Финансы
Новости

Индекс Dow Jones может поставить рекорд в своей 120-летней истории

Ведомости
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Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average на торгах 16 января впервые в истории превысил отметку 26 000 пунктов.

Это произошло всего лишь через семь торговых сессий после того, как он преодолел уровень 25 000 пунктов. Если по итогам торгов во вторник индекс останется выше очередной круглой отметки, срок, за который он поднялся на очередные 1000 пунктов, станет самым коротким в его 120-летней истории, отмечает The Wall Street Journal. По данным на 20.08 мск Dow Jones находился на уровне 25 956,3 пункта (рост на 0,6%).

В прошлом году DJ уже прибавил 25%. В начале нового года рост продолжился; сейчас компании начинают отчитываться за IV квартал 2017 г., и управляющие фондами ожидают, что данные по прибылям снова превысят прогнозы аналитиков, как это происходило в 2017 г. Некоторые инвесторы говорят, что обратят особое внимание на то, что генеральные директора будут говорить о перспективах бизнеса в 2018 г., особенно с учетом недавней налоговой реформы в США. Например, Citigroup сообщил во вторник о крупнейшем в своей истории квартальном убытке $18,3 млрд, поскольку из-за налоговых изменений ему пришлось списать $22 млрд. Однако акции банка растут на 1,2%: руководство Citi и инвесторы воспринимают списание как разовое событие, тогда как в долгосрочной перспективе налоговая реформа должна положительно сказаться на результатах банков, в том числе Citi.

Политика
Новости

Рада отказалась признать ДНР и ЛНР «террористическими организациями»‍

Ведомости
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Депутаты Верховной рады во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса не признали самопровозглашенные ДНР и ЛНР террористическими организациями, передает NewsOne. За соответствующую поправку к законопроекту проголосовали 76 депутатов при необходимых 226 голосах, передает ТАСС.

Признать ЛНР и ДНР террористическими организациями ранее предложила парламентарий фракции Радикальной партии Оксана Корчинская.

Как отметил спикер парламента Андрей Парубий, в законопроект внесено уже более 700 правок, замечаний и предложений.

Голосование по законопроекту перенесено на 18 января, написал в Facebook депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.

«Потерянный день в Верховной раде. Поправки к закону не проходят, время на исходе», — пояснил он.

В первом чтении законопроект был принят 6 октября 2017 г. Согласно ему территории ДНР и ЛНР признаются «оккупированными территориями», а Россия - страной-«оккупантом».

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Недвижимость
Новости

Никифоров рассказал о сроках переезда Минкомсвязи в «Москва-Сити»

Ведомости
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В Москве переезд Минкомсвязи из здания на Тверской улице в одну из высоток «Москва-Сити» может произойти осенью 2018 г. Об этом в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме рассказал руководитель ведомства Николай Никифоров.

Никифоров затруднился назвать месяц переезда. По его словам, этим вопросом занимается АИЖК, купившая высотное здание в «Москва-Сити». «Там мы уже планируем вместе работать с Минэкономразвития, Минпромторгом. Самое быстрое - май 2018 г. Но более реалистично все-таки - осень 2018 г.», - добавил министр, уточнив, что работа по переезду идет полным ходом.

Летом прошлого года стало известно, что четыре российских министерства переедут в деловой центр «Москва-Сити» во второй половине 2018 г. Речь идет о таких ведомствах, как Минстрой, Минэкономразвития, Минкомсвязь и Минпромторг. В результате переезда должны сократиться расходы за счет уменьшения числа используемых помещений.

Кто строит жилые небоскребы в Москве

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Политика
Новости

The Bell сообщил о возбуждении уголовного дела из-за фильма «Дождя» об Илье Трабере

Ведомости
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Уголовное дело о клевете возбуждено после выхода на канале «Дождь» фильма о петербургском предпринимателе Илье Трабере, сообщил The Bell со ссылкой на источники. В первом эпизоде сериала «Питерские» «Дождь» назвал Трабера «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин».

Факт возбуждения дела подтвердила гендиректор канала Наталья Синдеева. По ее словам, следователи запрашивали учредительные документы «Дождя» и данные журналистов, работавших над фильмом, но никто из них показаний не давал. Синдеева отметила, что заявитель телеканалу неизвестен. О том, что дело возбуждено по обращению представителей Трабера, The Bell сообщил близкий к нему источник. Источник полагает, что если телеканал выпустит опровержение и принесет извинения, дела не будет.

В фильме «Дождь» назвал Трабера партнером Николая Шамалова (Bloomberg и Reuters называли его возможным зятем президента России) и владельца ННК, экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова, оценив его состояние в $1,6 млрд.

В середине 1990-х гг. Трабер считался одним из самых влиятельных людей в морском порту Петербурга, входил в его совет директоров. Когда в 1997 г. образовалось ЗАО «Объединение банков, инвестирующих в порт» (ОБИП), совет директоров ОБИПа возглавил Трабер и объединение стало управляющей компанией морского порта.

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Политика
Новости

Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову

Интерфакс
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Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста режиссеру, художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову до 19 апреля. «Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению. Продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова на срок до 19 апреля 2018 г.», - говорится в постановлении судьи Евгении Николаевой.

Суд также до 19 апреля продлил срок содержания под стражей генеральному продюсеру «Седьмой студии» и экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, а также домашний арест экс-гендиректору АНО Юрию Итину.

Суд установил, что за указанный срок следствию необходимо ознакомить потерпевших и обвиняемых с материалами дела, составить обвинительное заключение и направить его на утверждение в прокуратуру для передачи в суд. Фигуранты и их адвокаты просили суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия, указав, что все следственные действия по делу завершены, а доказательства закреплены. Также на суде Серебренников обвинил бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву в оговоре в интересах следствия.

Фигурантам инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных основанной Серебренниковым «Седьмой студии» из бюджета на реализацию проекта «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК). Итоговая сумма ущерба по делу выросла с называвшихся ранее СКР 68 млн до 133 млн руб. Министерством культуры, официально призванным потерпевшим, заявлен иск о возмещении вреда на указанную сумму.

Дело Масляевой выделено в отдельное производство. Кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег, своей вины никто из фигурантов не признает.

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Авто
Новости

Мантуров рассказал о размере индексации утилизационного сбора с автомобилей

Ведомости
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Правительство будет повышать утилизационный сбор дифференцированно, но в среднем индексация будет около 15%, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах Гайдаровского форума. «Что касается автомобилей, по которым сегодня уже существенно увеличен акцизный сбор, мы, конечно же, предусматриваем, скажем так, решение фискальной задачи, но сохраним баланс по повышению, и в среднем это будет около 15%», - сказал министр, отметив, что речь идет о легковых и грузовых автомобилях.

Комментируя срок индексации и стоит ли ждать ее в феврале, Мантуров сказал: «Примерно так».

«Коммерсантъ» сегодня написал, что правительство существенно поднимет ставки утилизационного сбора на некоторые типы машин и по некоторым позициям рост окажется гораздо выше 15%. Так, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2-3 л утильсбор вырастет на 49%, а на легкие коммерческие автомобили на 2,5-3,5 т - на 52%.

На минувшей неделе Ассоциация европейского бизнеса, дающая авторитетные прогнозы развития автомобильного рынка в России, впервые не решилась дать прогноз на новый год. Неопределенность в АЕБ объяснили именно планами правительства увеличить в 2018 г. ставку утилизационного сбора на автомобили: пока не будет окончательного решения, перспективы рынка оценить сложно.

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Бизнес
Новости

ФАС просит Минфин изменить условия аукциона на газовые активы «Алросы»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) просит Минфин повлиять на изменение условий конкурса на газовые активы «Алросы». Служба не может продолжить проверку условий аукциона после отзыва жалобы «Роснефти». Об этом рассказал руководитель ФАС Игорь Артемьев, передает ТАСС.

«Учитывая, что "Алросу" курирует Министерство финансов, мы в процессе рассмотрения, пока жалоба была, обменивались мнениями. Мы просим Минфин - они могут как курирующее ведомство подсказать "Алросе", чтобы они некоторые условия поменяли», - пояснил он.

ФАС, скорее всего, одобрит все ходатайства на газовые активы «Алросы». По его словам, регулятор может отказать только «Газпрому» - «ему больше не надо, но он не участвует сам».

Представитель Минфина отказался комментировать нынешнее высказывание Артемьева, однако напомнил, что изначально условия аукционов «Алросы» согласовывались с наблюдательным советом компании, в который входит, в том числе, министр финансов Антон Силуанов.

12 января «Роснефть» отозвала из ФАС жалобу на действия «Алросы» при проведении открытого аукциона на газовые активы. Повторно обжаловать условия аукциона по закону компания не сможет. «Роснефть» изначально не устраивали срок внесения задатка (до 10 января) и его размер (21 млрд руб.). Претензии нефтяной компании также касались и условий аукциона, на который были выставлены активы без права предъявления «Алросе» ретроактивных претензий. Компания сочла их «не соответствующими международным стандартам», «заведомо неисполнимыми».

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Финансы
Новости

Набиуллина отказалась от поездки в Давос

Ведомости
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Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась принимать участие в ежегодной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

В ЦБ не сообщили, по каким причинам Набиуллина отказалась от деловой поездки.

Согласно программе, опубликованной на сайте форума, 26 января Набиуллина должна была участвовать в сессии «Конец легких денег» («The End of Easy Money») вместе с членом правления ЕЦБ Бенуа Кёре, основателем Bridgewater Associates Рэем Далио и председателем совета директоров UBS Акселем Вебером.

Это второй случай, когда Набиуллина отменяет поездку на давосский форум. В январе 2016 г. председатель российского ЦБ должна была принимать участие в сессии, посвященной глобальным долговым проблемам. Но из-за нестабильной ситуации на валютном рынке Набиуллина осталась в России.

Как развлекали гостей Давосского форума в 2016 году

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