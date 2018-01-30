Часть лицензируемых видов деятельности собрались освободить от плановых проверок
В Думу внесен законопроект, наделяющий кабинет министров правом исключать конкретные виды деятельности из графика плановых проверок со стороны государственных органов, передает «Интерфакс».
Проект закона предлагает внести поправки в статью №19 закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». Данная статья регулирует порядок организации лицензионного контроля. Помимо этого предлагается наделить правительство правом устанавливать положение о лицензировании конкретного вида деятельности.
«Положением о лицензировании конкретного вида деятельности может быть установлено, что при осуществлении лицензионного контроля за конкретным видом деятельности плановые проверки не проводятся», - говорится в законопроекте.
Правительство сможет устанавливать сроки проведения плановых проверок.