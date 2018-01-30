Часть лицензируемых видов деятельности собрались освободить от плановых проверок

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Лавров прокомментировал подготовленный США «кремлевский доклад»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал подготовленный минфином США «кремлевский доклад», передает «РИА Новости». По его словам, поручение подготовить данный список было дано еще в августе 2017 г. У американского минфина ушло пять месяцев на то, чтобы ознакомиться со справочником фамилий.

«Пять месяцев ушло на то, чтобы ознакомиться со справочником, в котором содержатся имена членов правительства, и со справочником, в котором имена сотрудников администрации президента России. Можно было это сделать гораздо быстрее», – отметил министр.

29 января минфин США опубликовал часть так называемого «кремлевского доклада». Документ представляет собой список, в который включены фамилии чиновников и бизнесменов России (более 200 россиян).

Кто не вошел в «кремлевский доклад»