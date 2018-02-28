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Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума

Члены Совета Федерации одобрили закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 г. Закон был внесен в Госдуму 26 января президентом России Владимиром Путиным и принят депутатами 16 февраля.

В декабре прошлого года Путин подписал первый вариант закона о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума. Из документа следовало, что МРОТ уравняют с прожиточным минимумом с 1 января 2019 г. Однако в январе этого года Путин предложил уравнять МРОТ и прожиточный минимум с 1 мая 2018 г.

На повышение МРОТ регионам будет выделено 20 млрд руб. На заседании в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что этой суммы может не хватить. Она обратилась ко всем сенаторам с просьбой проконтролировать, чтобы регионы точно подсчитали недостачу в бюджетах из-за повышения МРОТ и представили данные в Совет Федерации.

МРОТ сейчас составляет 9489 руб. Прожиточный минимум для трудоспособного населения — 11 163 руб., для детей — 10 160 руб., для пенсионеров — 8506 руб. В среднем на душу населения: по России — 10 329 руб., в Москве — 16 426 руб.