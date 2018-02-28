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Недельная инфляция замедлилась до нуля

Потребительские цены в России за период с 20 по 26 февраля не изменились, сообщил Росстат.

Недельная инфляция замедлилась до нуля после трех недель роста цен на 0,1%. С начала года накопленная инфляция составила 0,6%.

Нулевая недельная инфляция в этом году фиксируется уже второй раз - с 23 по 29 января цены также не росли.

Исходя из среднесуточных данных, годовая инфляция после незначительного ускорения до 2,3% в предыдущие две недели к 26 февраля вновь замедлилась до 2,2%.

За прошедшую неделю сильнее всего выросли цены на куриные яйца - 0,6%, пшено – 0,4% и сахар-песок – 0,2%. Свинина, гречневая крупа подешевели на 0,4%, а курица, сосиски, сардельки, масло сливочное и подсолнечное, рис, соль, водка, печенье и молоко стали дешевле на 0,1-0,2%. В среднем плодоовощная продукция подорожала на 0,9%, в том числе картофель, капуста белокочанная, морковь, огурцы, лук – на 1-2,2%. В то же время помидоры подешевели на 0,7%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Минэкономразвития ожидает после некоторого роста инфляции к концу I квартала ее замедление до 2% в июне. По итогам 2018 г. министерство и Банк России прогнозируют рост цен менее 4%.