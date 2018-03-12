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Путин внес в Думу законопроект об ужесточении ответственности в сфере госзакупок

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за злоупотребления и подкуп при проведении госзакупок. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей о злоупотреблении в сфере государственных и муниципальных закупок. Она предусматривает наказание для работников контрактной службы, контрактных управляющих, членов закупочной комиссии и лиц, осуществляющих приемку товара, в виде штрафа в размере до 200 000 руб. либо лишения свободы на срок до трех лет. Наказание за злоупотребления в составе организованной группы по предварительному сговору либо в случае причинения крупного ущерба будет грозить семью годами лишения свободы.

Кроме того, отдельная статья предусматривается за подкуп при госзакупках - он будет наказываться штрафом в размере от 300 000 до 500 000 руб. либо лишением свободы до трех лет со штрафом в размере 10-кратной суммы. Если подкуп осуществлялся группой по предварительному сговору или в крупном размере, наказание возрастает до семи лет со штрафом до 30-кратной суммы. А если преступление совершено в особо крупном размере, срок составит 7-12 лет, штраф - до 50-кратной суммы подкупа.

В сложившейся сегодня судебно-следственной практике не все преступления в области госзакупок подпадают под нормы уголовного закона, отмечается в пояснительной записке. В частности, ряд нарушений, которые связаны с целями закупок, определением цены и дальнейшим закупочным процессом, не могут квалифицироваться как уголовно наказуемое злоупотребление должностным положением, когда нарушения совершают представители заказчика. Сейчас также не предусмотрена ответственность за подкуп работников контрактной службы.