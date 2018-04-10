Гендиректор РФПИ не исключил введение дополнительных налогов для компаний из США
В качестве ответной меры на санкции США российские власти могли бы ввести дополнительные налоги для американских компаний, считает гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Не исключено, что если будет новый виток санкций и в нашем правительстве начнут задавать вопросы, а стоит ли вводить какие-то ответные меры, в том числе, возможно, какие-то налоги на американские компании дополнительные, которые могли бы компенсировать санкционный эффект», – сказал Дмитриев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить меры поддержки для попавших в черный список российских компаний и проработать возможность введения ответных мер против США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник сообщил, что Кремль продолжает изучать ситуацию, однако не станет принимать «скоропалительных решений».
6 апреля власти США ввели санкции против 24 россиян и 15 компаний. Американцам запрещаются любые отношения с компаниями и лицами из черного списка, кроме того, за нарушение этого запрета вторичные санкции могут быть введены в том числе против нерезидентов.