Политика

Новости

Песков рассказал о взаимодействии Путина и правительства «в трудные дни»

Ситуация в российской экономике и на фондовом рынке находится под постоянным контролем президента Владимира Путина и правительства, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя обвал российского рынка акций.

«Что касается экономической повестки дня, то она является константой в рабочем графике президента. Синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме», – сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу»), напомнив, что глава государства ежедневно проводит встречи, «так или иначе занимается экономическими делами».

Песков констатировал, что «на бирже были сильные негативные тенденции». «Частично они обусловлены конъюнктурой, частично – эмоциональными последствиями. Вы знаете, что такое случается», – отметил представитель Кремля.

Песков выразил уверенность, что впоследствии «рынки ждет определенная корректировка». «Какая – сейчас вряд ли кто-то скажет, но по крайней мере ситуацию все держат под достаточно плотным вниманием», – заключил он.

Кремль продолжает анализировать ситуацию с американскими санкциями, при этом администрация президента не станет принимать «скоропалительных решений», пообещал Песков.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить меры поддержки для попавших в черный список российских компаний и проработать возможность введения ответных мер против США.

Минфин США объявил о новых санкциях против 24 россиян и 15 компаний 6 апреля. Это спровоцировало обвал российского рынка акций в понедельник, 9 апреля. Во вторник фондовый рынок показывает разнонаправленную динамику – индекс Мосбиржи, отражающий рублевую цену акций, отыгрывает падение, долларовый индекс РТС продолжает снижаться.