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Кудрин предупредил о рисках введения ответных санкций против компаний США

Ответные ограничительные меры против американского бизнеса нанесут вред российской экономике, заявил председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Я считаю, что в отношении бизнеса частного американского санкции нецелесообразны, потому что бизнес сюда приносит технологии и инвестиции», – сказал Кудрин (цитаты по «Интерфаксу») журналистам в кулуарах конференции Высшей школы экономики.

Он подчеркнул, что такие санкции ударят и по российской экономике в том числе, что делает их контрпродуктивными. «Я думаю, что политики, которые занимаются санкциями и вводят санкции против России, в общем, это одна история, а бизнес – это другая», – рассудил экс-министр финансов.

Он напомнил, что президент Владимир Путин на Санкт-Петербургском экономическом форуме приглашал в Россию иностранных инвесторов. «Вот сейчас такого рода санкции были бы обманом тех обещаний, которые дал президент», – отметил Кудрин.

Минфин США 6 апреля ввел санкции против 24 россиян и 15 компаний. Это спровоцировало обвал российского фондового рынка и падение курса рубля.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 9 апреля поручил правительству поддержать попавшие под санкции российские компании и рассмотреть возможность ответных мер против США.