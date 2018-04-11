Brent торгуется дороже $70 за баррель
Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE выше $70 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.
Во вторник цена барреля Brent с поставкой в июле превысила $71 впервые с декабря 2014 г. 11 апреля после 3:30 по мск североморская нефть по июльским фьючерсным контрактам подорожала до $71,2, к 9:25 стоимость барреля снизилась до $70,73.
Котировки июньских фьючерсов на нефть сорта WTI во вторник выросли до максимальных за последние восемь месяцев $65,51, но в среду цена барреля американской нефти опустилась до $54,3.
Американский институт нефти во вторник сообщил о росте резервов нефти на 1,76 млн баррелей, бензина – на 2 млн баррелей и о сокращении запасов дистиллятов на 3,8 млн баррелей.