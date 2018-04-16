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Минэкономразвития назвало равновесный курс рубля

При отсутствии изменений текущей рыночной конъюнктуры и внешнеполитических потрясений курс рубля в долгосрочной перспективе должен быть на уровне около 50 руб./$, говорится в опубликованной Минэкономразвития «Картине экономики» за апрель.

«Долгосрочное равновесное значение курса рубля к доллару США при текущих уровнях цен на нефть, текущем уровне курса евро к доллару США, отсутствии нового пакета санкций и покупок валюты в соответствии с бюджетным правилом с начала 2017 г. оценивается на уровне около 50 руб. за доллар», – указывает Минэкономразвития.

С 9 по 12 апреля Минфин из-за возросшей рыночной волатильности приостановил закупки валюты согласно бюджетному правилу о резервировании дополнительных нефтегазовых доходов. Запланированные интервенции планируется провести в более благоприятный период.

По оценке Минэкономразвития, ослабление рубля в первой половине апреля транслируется в инфляцию только в случае, если падение курса окажется устойчивым. Краткосрочные колебания курса рубля на инфляции с высокой степенью вероятности не отразятся, указывает Минэкономразвития. Ведомство ожидает, что, вероятнее всего, инфляция в апреле составит 0,3-0,5%, в годовом выражении – 2,3-2,6%.

По состоянию на 15:50 доллар торгуется на Московской бирже по цене 62,37 руб. (+0,5% к закрытию предыдущих торгов), евро – 77,2 руб. (+0,8%)