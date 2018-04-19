Экономика

Новости

Китай не увидел рисков для отношений с Россией в условиях санкций

Санкции западных стран не способны нанести удар по российско-китайским отношениям, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«Китай и Россия поддерживают друг с другом стабильные, хорошо сформировавшиеся отношения, и внешние факторы не способны на них [негативно] повлиять», – сказал Фэн (цитаты по ТАСС). Он отметил, что в последние годы двусторонние связи стран динамично развиваются, а масштабы китайско-российской торговли быстро увеличиваются.

Фэн подчеркнул, Китай выступает решительно против того, чтобы та или иная страна, руководствуясь исключительно собственными интересами, прибегала к односторонним мерам в отношении других государств. Китай готов прилагать совместные усилия с Россией для увеличения торговых сделок, отметил представитель китайской стороны.

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем за I квартал 2018 г. вырос на 28,2% до $23 млрд. Китайский экспорт увеличился на 23,7% до $10,3 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 32% до $12,7 млрд.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что подпавший под санкции США российский производитель алюминия UC Rusal провел переговоры с китайскими компаниями и трейдерами, попросив о возможности закупать в КНР глинозем и поставлять на китайский рынок алюминий. По словам собеседников агентства, каких-либо договоренностей стороны не достигли, при этом китайский бизнес отнесся к предложениям UC Rusal с осторожностью из-за санкционных рисков.

Новые санкции минфина США против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний запрещают американцам коммерческие отношения с данными лицами и структурами, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции за существенные транзакции в пользу компаний из черного списка. Для подсанкционных компаний перекрывается доступ к финансовой системе США и транзакциям в долларах.