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Титов назвал национализацию худшим сценарием для UC Rusal и экономики

Национализация попавшей под санкции UC Rusal Олега Дерипаски стала бы худшим решением для самой компании и экономики страны, заявил «Ведомостям» бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Думаю, что в случае с UC Rusal будет принято другое решение, например, в партнерстве с Китаем. Оно все равно будет не оптимальным и для экономики, и для собственника, и для коллектива, но точно лучше национализации. Хуже решения представить себе я не могу», – сказал Титов.

В российской экономике мы и так наблюдаем огромный перекос в сторону госсектора и видим, что ни к чему хорошему он не приводит, отметил бизнес-омбудсмен.

«Нравится это кому-то или нет, мы живем в условиях капиталистической экономики, при которой даже стратегические предприятия и промышленные группы могут переходить под временный контроль государства только в самой крайней ситуации – военном положении, либо катастрофе огромных масштабов», – добавил Титов.

Частичную национализацию UC Rusal как вариант спасения компании предложил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал журналистам, что возможность временной национализации пострадавших от санкций компаний является одним из вариантом их поддержки. «Конечно, здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании, собственников компании, возможности правительства», – подчеркивал Песков. Два федеральных чиновника подтверждали «Ведомостям», что вариант национализации активов Дерипаски, в том числе UC Rusal, обсуждается в правительстве.

Второй крупнейший мировой производитель алюминия UC Rusal и другие семь подконтрольных Дерипаски компаний, а также сам бизнесмен 6 апреля включены в санкционный список минфина США (SDN-лист). Правительство пообещало помочь попавшим под санкции компаниям. Одним из вариантов поддержки UC Rusal может стать госзакупка ее продукции, говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.