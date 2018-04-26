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Кудрин рассказал о встречах с Медведевым

Президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин подтвердил, что премьер Дмитрий Медведев провел с ним рабочую встречу. По словам экс-министра финансов, он регулярно совещается с председателем правительства.

«Подготовка предложений для "Стратегии" [ЦСР развития России] осуществлялась по поручению президента, было и поручение кабинету взаимодействовать с нами. И у нас было несколько рабочих групп с участием правительства», – сказал Кудрин «Интерфаксу».

Такие встречи с председателем правительства проходят регулярно, отметил Кудрин: «Несколько раз в течение года я встречался с премьером и рассказывал ему о результатах работы, о предложениях, которые мы вносим президенту. То есть он полностью в курсе всех инициатив, которые мы передавали главе государства на всех стадиях, начиная с мая прошлого года».

Кудрин также рассказал, что ЦСР принимал участие в подготовке нового «майского указа» президента Владимира Путина, который предусматривает значительное увеличение расходов на медицину, инфраструктуру и образование.

О том, что Кудрин 23 апреля встретился с Медведевым, сообщали РБК, «РИА Новости» и The Bell со ссылкой на источники. Во встрече также участвовали другие представители ЦСР, в том числе президент Сбербанка Герман Греф, уточнял собеседник РБК.