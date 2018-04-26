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Представитель Медведева рассказала о содержании его разговора с Кудриным

Премьер-министр Дмитрий Медведев регулярно проводит встречи с экспертами, на этой неделе он обсуждал вопросы совершенствования госуправления с председателем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным, сообщила журналистам пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.

«Естественно, никакие вопросы персонального состава на этой встрече не обсуждались», – подчеркнула Тимакова (цитаты по «Интерфаксу»). Она отметила, что на встрече Кудрин представил свои предложения о совершенствовании системы госуправления.

Ранее Кудрин говорил в интервью «Интерфаксу», что встречается с Медведевым регулярно: «Несколько раз в течение года я встречался с премьером и рассказывал ему о результатах работы, о предложениях, которые мы вносим президенту. То есть он полностью в курсе всех инициатив, которые мы передавали главе государства на всех стадиях, начиная с мая прошлого года».

Кудрин в период президентства Медведева занимал пост вице-премьера и министра финансов. Он был отправлен в отставку после своего заявления на совместной сессии Всемирного банка и МВФ о том, что не готов работать в новом правительстве.