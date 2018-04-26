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Шувалов заявил о готовности работать на любой предложенной Путиным должности

Первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал журналистам, что готов работать на любой должности, которую ему предложит президент Владимир Путин.

«Я хочу работать там, где скажет президент. Я любой работе рад, которую даст президент», – ответил Шувалов на вопрос, хочет ли он продолжить работать в правительстве.

Шувалов не желает оставаться на своей должности в новом составе правительства, сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на двух человек в аппарате кабмина, знакомого вице-премьера и двух близких к Кремлю собеседников.

Шувалов скорее всего не останется в следующем правительстве, подтверждал «Ведомостям» его знакомый. По словам собеседника, Шувалов хотел уйти еще в 2012 г., надеясь на пост руководителя администрации президента. На этот раз для него подготовили место в МГУ, рассказывали два чиновника.

Шувалов занимает пост первого вице-премьера уже 10 лет, с мая 2008 г. До этого он был помощником президента Путина.

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