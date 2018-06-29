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Россия подала в ВТО иск к США

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования дополнительных пошлин США на импорт стали и алюминия, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин (его слова передала пресс-служба ведомства).

«Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия», – указывает Орешкин.

Россия направила запрос на консультации с США. Это первая стадия разрешения споров в ВТО. Если во время консультаций взаимоприемлемые пути урегулирования спора найдены не будут, Россия сможет попросить ВТО учредить третейскую группу для рассмотрения спора, отметил Орешкин.

США ввели заградительные ввозные пошлины на сталь и алюминий с 23 марта. Для стран ЕС, Канады и Мексики была предоставлена отсрочка до июня. Сейчас пошлины в размере 25% на сталь действуют для всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи, пошлины в 10% на импорт алюминия – также для всех стран, кроме Австралии и Аргентины.

Премьер Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития подготовить ответные меры на протекционистские меры США. Ранее Орешкин объявлял о решении ввести пошлины на товары из США. По словам министра, Россия может повысить пошлины на американскую продукцию, аналогов которой нет на российском рынке. В частности, мера может коснуться импортируемых из США легковых автомобилей и строительно-дорожной техники.

Россия оценивала ущерб от пошлин США на металлы в $537,6 млн в год. Москва 22 мая уведомила ВТО о планах ввести ответные меры на аналогичную сумму. Минэкономразвития сообщало, что на первом этапе Россия может обложить американские товары пошлинами на сумму около $93 млн.

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