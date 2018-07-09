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Роструд проверит информацию об увольнении возрастных работников

Роструд проверит 400 предприятий, которые планируют сокращения персонала, на предмет увольнения лиц предпенсионного возраста, сообщил руководитель службы Всеволод Вуколов на круглом столе КПРФ.

«У нас под контролем есть все предприятия, которые планируют сокращения или в этом полугодии планировали сокращения. Сейчас мы хотим провести для себя мониторинг порядка 400 предприятий, <...> чтобы понять, попадают ли граждане предпенсионного возраста в эту категорию, не нарушен ли там этот процесс», – сказал Вуколов (цитаты по ТАСС).

Руководитель Роструда пообещал поставить на ежегодный контроль предприятия со значительной долей работников предпенсионного возраста: «Мы вместе со службами занятости, с пенсионными фондами выявим и возьмем под контроль основную часть предприятий, где [работает] большинство [таких] сотрудников».

Роструд согласно правительственному поручению усилит надзор за соблюдением трудовых прав граждан старше 50 лет. Премьер Дмитрий Медведев подчеркивал, что в связи с пенсионной реформой власти не допустят дискриминации по возрасту на рынке труда. Несмотря на то что такая дискриминация запрещена по закону, «известно, что работодатели <...> далеко не всегда охотно берут на работу людей в возрасте, пожилых людей», признавал Медведев.

Подготовленный правительством законопроект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 60 лет к 2028 г.

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