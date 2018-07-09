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Экономика
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Роструд проверит информацию об увольнении возрастных работников

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Роструд проверит 400 предприятий, которые планируют сокращения персонала, на предмет увольнения лиц предпенсионного возраста, сообщил руководитель службы Всеволод Вуколов на круглом столе КПРФ.

«У нас под контролем есть все предприятия, которые планируют сокращения или в этом полугодии планировали сокращения. Сейчас мы хотим провести для себя мониторинг порядка 400 предприятий, <...> чтобы понять, попадают ли граждане предпенсионного возраста в эту категорию, не нарушен ли там этот процесс», – сказал Вуколов (цитаты по ТАСС).

Руководитель Роструда пообещал поставить на ежегодный контроль предприятия со значительной долей работников предпенсионного возраста: «Мы вместе со службами занятости, с пенсионными фондами выявим и возьмем под контроль основную часть предприятий, где [работает] большинство [таких] сотрудников».

Роструд согласно правительственному поручению усилит надзор за соблюдением трудовых прав граждан старше 50 лет. Премьер Дмитрий Медведев подчеркивал, что в связи с пенсионной реформой власти не допустят дискриминации по возрасту на рынке труда. Несмотря на то что такая дискриминация запрещена по закону, «известно, что работодатели <...> далеко не всегда охотно берут на работу людей в возрасте, пожилых людей», признавал Медведев.

Подготовленный правительством законопроект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 60 лет к 2028 г.

Как живется пенсионерам в разных странах

Политика
Новости

Захарова прокомментировала отставку Джонсона словами Лермонтова

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона цитатой из стихотворения Михаила Лермонтова «Смерть поэта» («На смерть Пушкина»). Об этом она написала в своем Facebook.

«Борис Джонсон подал в отставку. Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки «не вынесла душа поэта», которые хочется завершить на слове «позора», – пошутила Захарова.

По ее оценке, «даже британский король политической эксцентрики» не захотел оставаться в «дырявой шлюпке» правительства Терезы Мэй. «А что вы хотите? Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и т. д. становится уже опасно. Мнимую «солидарность» надо же как-то аргументировать дальше, учитывая, что в Эймсбери только что умерла британская подданная», – написала Захарова.

«Многое на Даунинг-стрит покрыто туманом, кроме одного: все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса», – считает представитель МИД России.

Сегодня стало известно, что Борис Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел, а Тереза Мэй приняла ее. Причиной ухода Джонсона назывались резкие разногласия с премьером страны относительно стратегии выхода из ЕС (Brexit). Джонсон стал третьим покинувшим правительство сторонником «жесткой» линии – ранее в отставку отправились министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс.

Лермонтовское четверостишие, которое Захарова посчитала нужным оборвать на половине, звучит так: «Не вынесла душа поэта/Позора мелочных обид,/Восстал он против мнений света/Один, как прежде… и убит!»

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Бизнес
Новости

Starbucks откажется от пластиковых трубочек к 2020 году

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Starbucks, которая расходует более 1 млрд пластиковых трубочек в год, полностью откажется от их использования к 2020 г. Об этом говорится в сообщении компании. «Не использовать соломинку – лучшее, что мы можем сделать для окружающей среды», – приводятся там же слова вице-президента глобального социального воздействия Starbucks Коллин Чепмен.

Инженер компании Эмили Александр уже разработала крышку для напитков, которая заменит трубочки во всех холодных напитках. Эта крышка изготовлена из пластика, но такого, который можно повторно переработать, отмечает Starbucks. Клиенты также смогут попросить трубочку, которая будет изготовлена из аналогового материала, добавляет компания.

Ранее Starbucks начала продавать чашку многоразового использования, которая по внешнему виду похожа на обычный картонный стаканчик. Она продается в том числе и в России, где стоит 150 руб. Кроме того, компания инвестировала $10 млн в проект NextGen Cup Challenge, который занимается разработкой полностью перерабатываемого стакана для горячих напитков.

Пластиковые отходы подвергаются глобальной критике из-за внесения вклада в загрязнение океана и нанесения вреда птицам и морским млекопитающим, отмечает Bloomberg. По данным агентства, в июне группа из 25 инвесторов потребовала, чтобы компании, в том числе Nestle SA и PepsiCo, сократили использование пластиковой упаковки. В этом году McDonald's уже объявил о том, что к 2025 г. вся упаковка компании будет изготовлена из перерабатываемых материалов.

Самые необычные проекты в области вторичной переработки

Бизнес
Новости

Россия увеличила импорт пальмового масла на четверть

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В январе-мае импорт сыров и творога в Россию вырос в физическом выражении при снижении в стоимостном, а ввоз пальмового масла увеличился на четверть, следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ФТС, ввоз сыров и творога в натуральном выражении вырос на 11,4% до 101 100 т, но их стоимость снизилась на 5,3% до $361,6 млн. Поставки пальмового масла выросли год к году на 26,9% до 412 100 т (до $308,9 млн в стоимостном выражении).

Поставки мяса (без мяса птицы) составили 159 300 т (на $577,6 млн), что на 35,8% (на 25,9% в стоимостном выражении) меньше, чем за 5 месяцев прошлого года.

В 2017 г. Россия импортировала 891 000 т пальмового масла и его фракций, что оказалось на 0,7% больше, чем в 2016 г. При этом в начале прошлого года импорт пальмового масла был почти на 16% ниже по сравнению с 2016 г. Пальмовым маслом может быть частично оплачен заключенный в начале 2018 г. контракт на поставку Индонезии 11 многофункциональных истребителей Су-35 на $1 млрд.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Минфин уравнял минимальную цену на «слабую» и «крепкую» водку

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Минфин России уравнял минимальную цену на водку от 37 до 40 градусов. Теперь минимальная розничная стоимость 0,5 л водки составляет 205 руб. Соответствующий приказ Минфина зарегистрирован Минюстом 5 июля. Копия документа размещена на официальном портале правовой информации.

Приказ вступает в силу через 45 дней с момента его официальной публикации.

В федеральном законе о госрегулировании производства и оборота алкоголя говорится, что водка представляет собой напиток на основе этилового спирта, который произведен из пищевого сырья и воды. При этом содержание спирта составляет от 38 до 56 градусов объема готовой продукции. По мнению Минфина, унификация минимальной розничной цены позволит исключить ситуацию, когда производители водки крепостью 38 градусов устанавливают цену исключительно по своему усмотрению.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 г. Правительство считает такую меру эффективной для борьбы с теневым производством.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Черчесов рассказал, за кого будет болеть после вылета России с ЧМ-2018

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в эфире Первого канала, за какую именно команду он будет болеть в предстоящих матчах чемпионата мира по футболу. «Дальше чемпионат смотреть не буду. Болеть буду за бельгийцев», - сказал Черчесов, отметив, что он знаком с тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом.

«Когда я приезжал в Брюгге, мы с ним пересеклись и он мне жаловался, что у него "тот не в форме, этот не в форме". А я на него смотрю и думаю: мне бы твои проблемы», - рассказал тренер российской сборной.

Сборная России 7 июля в Сочи не прошла в полуфинал чемпионата мира, уступив по пенальти сборной Хорватии. В Санкт-Петербурге 10 июля состоится матч полуфинала между сборными Франции и Бельгии, 11 июля на московском стадионе "Лужники" в полуфинале сыграют команда Хорватии и сборная Англии. 

Встреча игроков российской сборной с болельщиками на Воробьевых горах

Выбор редактора
Политика
Новости

Вукоевича исключили из сборной Хорватии за ролик со словами «слава Украине»

Ведомости
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Хорватский футбольный союз (HNS) исключил помощника тренера Огнена Вукоевича из состава делегации сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу в России. Об этом говорится в сообщении HNS.

HNS также в сообщении принес извинения россиянам за действия Вукоевича. Там же отмечается, что сам Вукоевич и футболист Домогой Вида извиняются за свои заявления, не предполагавшие «наличия политических коннотаций, но которые, к сожалению, оставили место для таких толкований».

Защитник сборной Хорватии Вида, забивший гол в матче против России, после игры записал с Вукоевичем видео. На нем они говорят: «Слава Украине! Эта победа для «Динамо» и Украины. Хорватия, вперед!». Оно было выложено в Instagram Вукоевича, его опубликовало украинское издание FootballHub. Есть ли сейчас видео в Instagram Вукоевича – неизвестно, потому что аккаунт закрыт. FIFA также ранее вынесла предупреждение Виде, сообщал «Спорт-экспресс».

Вукоевич и Вида в разное время выступали за киевское «Динамо».

В субботу, 7 июля, в Сочи прошел матч сборных России и Хорватии. Основное и дополнительное время команды сыграли вничью со счетом 2:2, победу хорватам принесла серия послематчевых пенальти.

Слезы после матча России и Хорватии

Политика
Новости

Коллега Жигарева по Госдуме подтвердил сообщения об избиении депутата

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Первый замруководителя думского комитета по экономической политике Борис Пайкин подтвердил факт избиения депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, передает «Интерфакс». По словам Пайкина, сейчас парламентарий, возглавляющий комитет Госдумы по экономической политике, находится дома. Следствие пытается установить личность человека, совершившего нападение на Жигарева, добавил собеседник агентства.

«Накануне вечером на него напал неизвестный мужчина, который нанес ему несколько ударов, когда тот садился в машину», - рассказал он, добавив, что нападение произошло внезапно. После этого злоумышленник уехал с места происшествия на общественном транспорте. «Никто не понял, что это было. Может быть, зависть вызывала машина», - предположил Пайкин. Он также рассказал, что нападение произошло под камерами наружного наблюдения.

Сейчас Жигарев находится на больничном. Однако Пайкин утверждает, что парламентарий открыл больничный лист еще до нападения, произошедшего в воскресенье, 8 июля. Замруководителя комитета не стал комментировать информацию о возможной связи нападения с профессиональной деятельностью Жигарева.

В понедельник источники сообщили об избиении Жигарева. По их данным, депутат находился в автомобиле Mercedes-Benz, когда неизвестный мужчина открыл дверь машины, ударил его по лицу, а затем вытащил Жигарева из автомобиля и продолжил избивать. Помощница депутата не смогла подтвердить «Ведомостям» информацию об избиении. В пресс-службе ЛДПР сообщили, что ничего не знают об этом, а сам Жигарев «пока на связь не выходит». Источник ТАСС в Госдуме рассказал, что Жигарев «стал жертвой обычного бытового конфликта».

Сергею Жигареву 49 лет. Впервые он был избран депутатом Госдумы в 2011 г. В Думе 6-го созыва он был первым зампредседателя комитета по обороне. В Думе 7-го созыва Жигарев возглавил комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. До избрания в Госдуму Жигарев избирался депутатом Мособлдумы. Ранее он также работал на различных постах в администрации Красноярского края, а также в таких структурах, как ГАЗ, «Зарубежнефтегазстрой» и «Газпромбанк-инвест».

В 2017 г., согласно декларации, Жигарев заработал 4,2 млн руб. Депутат имеет в собственности участок земли площадью 2248 кв. м, жилой дом площадью 872,8 кв. м, а также автомобили Shevrolet Bel Air, «Волга», ГАЗ-21, Shevrolet Silverado, 3500 HD и мотоцикл Ducati Monster 1100. Супруга парламентария в прошлом году получила доход в размере 26,3 млн руб. У нее в собственности имеются земельные участки и автомобили Mercedes-Benz S450, 4MATIC, Mercedes-Benz S500.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Силуанов назвал размер планируемых внешних займов на три года

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Россия планирует занять на внешнем рынке в 2019 г. через размещение еврооблигаций $7 млрд с учетом обмена старых выпусков бондов, в 2021-2021 гг. займы сократятся до $3 млрд в год. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

«Подходы не меняются в 2019 г. – то есть $7 млрд внешних заимствований с учетом обмена. Обмен у нас заканчивается в 2019 г. Потом в 2020-2021 гг. – по $3 млрд заимствований», – сказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

В федеральном бюджете на 2018 г., как и годом ранее, также предусмотрены внешние займы на $7 млрд, $4 млрд из которых – для обмена старых выпусков бондов на новые. В марте Минфин разместил еврооблигации на $4 млрд – на $1,5 млрд новые бонды с погашением в 2029 г. и доходностью 4,625% годовых и дополнительный выпуск на $2,5 млрд с погашением в 2047 г. и доходностью 5,25%. Силуанов ранее говорил, что Минфин может выпустить оставшиеся по плану евробонды на $3 млрд осенью этого года.

В 2017 г. Минфин также занял на внешнем рынке $3 млрд и обменял старый выпуск евробондов на $4 млрд. В 2016 г., после перерыва почти в три года, Россия вернулась на внешние долговые рынки, разместив еврооблигации на $3 млрд.

На рынках нет ничего невозможного

Политика
Новости

Трамп поедет на встречу с Путиным без дочери и зятя

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Американское издание Politico опубликовало состав американской делегации на предстоящей встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.

По данным издания, на саммит вместе с Дональдом и Меланией Трамп отправятся заместитель руководителя аппарата Белого дома по коммуникациям и бывший президент телеканала Fox News Билл Шайн, глава аппарата Белого дома Джон Келли, советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, советник по политическим вопросам Стивен Миллер, директор Белого дома по социальным сетям Дэн Савино, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, а также сотрудники аппарата первой леди Мелании Трамп, в частности Линдсэй Рейнольдс и Стефани Гризхэм.

Делегация будет сопровождать президента не только на саммите с Путиным, но и на других встречах европейского турне. Дочь Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер, принимавшие участие во многих встречах президента США с иностранными политиками, в Хельсинки не поедут, отмечает Politico.

Встреча лидеров России и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что стороны детально обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также перспективы двухсторонних отношений, в том числе вопрос о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 г. Ранее Трамп и Путин встречались только на полях саммитов G20 в июле 2017 г. и АТЭС в ноябре 2017 г.

Выбор редактора
Политика
Новости

СКР начал проверку после крупного пожара на заводе – производителе Су-30

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) начал проверку после пожара на Иркутском авиационном заводе. Предприятие производит истребители ОКБ «Сухой» (Су-30 разных модификаций), учебно-боевой Як-130 и готовится к серийному производству пассажирского МС-21.

«Сегодня в дневное время произошел пожар в одном из цехов Иркутского авиационного завода, расположенного по улице Новаторов города Иркутск-2. В настоящее время пожар локализован», – говорится в сообщении СКР. Следственный отдел по Ленинскому району Иркутска начал доследственную проверку по признакам халатности (ст. 293 УК).

Корпорация «Иркут», в состав которой входит Иркутский авиазавод, сообщила, что пожар потушен, ни люди, ни основное оборудование не пострадали. Причина пожара предварительно установлена: «возгорание возникло в кожухе под ванной, в которой проходит обработка титановых деталей». По информации завода, сотрудники были срочно эвакуированы из цеха, а штатные подразделения пожаротушения сразу же приступили к тушению. Потом к ним присоединились пожарные МЧС.

«Анодно-малярный цех расположен отдельно от остальных производственных и хозяйственных сооружений ИАЗ... Происшествие не окажет влияния на работу предприятия», – сообщил завод.

По данным МЧС, пожар ликвидирован в 18.30 по местному времени (13.30 по московскому времени), угрозы населению нет. Площадь пожара составляла 1000 кв. м, ему был присвоен 4-й повышенный номер сложности. От МЧС России привлекались 71 человек личного состава и 31 единица техники.

Бизнес
Новости

UCL Holding Владимира Лисина заключил мировое соглашение с ФАС

Ведомости
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Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил мировое соглашение между ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (КТСП, входит в UCL Holding Владимира Лисина) и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по делу о нарушении антимонопольного законодательства, сообщила стивидорная компания.

ФАС признала, что коммерческая политика КТСП обеспечивает экономически обоснованные тарифы на услуги по перевалке контейнеров. Рост же тарифа, в котором ФАС обвиняла компанию, произошел из-за «использования КТСП ранее применяемой практики ведения коммерческой деятельности в условиях резко изменившегося курса доллара», отмечается в сообщении.

КТСП, в свою очередь, представил план перехода на рублевые тарифы и принял обязательства по увеличению доли рублевых расчетов в выручке компании до конца 2018 г.

В рамках мирового соглашения ФАС «признала принимаемые КТСП меры направленными на обеспечение конкуренции в Большом порту Санкт-Петербург», указывают в компании.

В феврале суд частично удовлетворил иск UCL о признании незаконными решений и действий ФАС, но признал вину компании в установлении с начала 2015 г. монопольно высоких тарифов. Изначально, в январе этого года, руководитель ФАС Игорь Артемьев называл содержание проекта мирового соглашения UCL Holding оскорбительным. «Я хочу, чтобы собственники почитали, что нам направили менеджеры. Если это позиция собственников, то я тогда уже сразу сейчас говорю: никакого мирового не будет и мы пойдем дальше судиться», – подчеркивал Артемьев.

В начале июня стало известно, что Лисин, президент «Транснефти» Николай Токарев и совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон направили письмо премьеру Дмитрию Медведеву с предложением лишить ФАС полномочий по регулированию тарифов и передать их Минэкономразвития.

UCL Holding занимается транспортировкой грузов железнодорожным и водным транспортом и их перевалкой в российских портах. Компании группы объединены в три дивизиона по основным видам деятельности – железнодорожный (UCL Rail), стивидорный (UCL Port) и судоходный (VBTH).

Новая жизнь старых грузовых контейнеров

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