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Председатель СПЧ предложил увязать пенсионный возраст с размером доходов

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил связать пенсионный возраст с уровнем дохода граждан.

«Тот, кто зарабатывает мало, может уйти на пенсию раньше, но нужно понимать, что его пенсия будет очень маленькой. А тот, кто зарабатывает много, пусть работает, сколько ему сил хватает... у него будет высокая пенсия», – сказал Федотов (цитата по ТАСС)

Правительственный законопроект предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г.

Как рассказывали «Ведомостям» собеседники во фракции «Единая Россия» в Госдуме, единороссы будут настаивать на сохранении пенсионного возраста в 55 лет для женщин с тремя и более детьми (а не пятью, как предлагается сейчас), сохранении текущего пенсионного возраста льготникам из двух списков (первый – опасные и вредные условия труда, второй – тяжелые), а также сохранении льготного налога на имущество для мужчин с 60 лет и женщин с 55 лет.

Замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов констатировал, что в случае смягчения предложенного правительством варианта повышения пенсионного возраста добиться заявленного увеличения пенсий на 1000 руб. в год не удастся.

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