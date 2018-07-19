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Минтруд предложил разрешить увольнение сотрудников за утрату доверия

Минтруд готовит законопроект о включении в Трудовой кодекс России нормы, позволяющей уволить сотрудника в связи с утратой доверия, передает «Интерфакс».

В пресс-службе ведомства пояснили, что такая норма будет подразумевать юридическую ответственность сторон, она поможет «дисциплинировать как работодателей, так и работников». «Осознавая возможность быть уволенным в связи с утратой доверия и занесения соответствующей записи в трудовую книжку, работник станет серьезнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий», – пояснили в министерстве.

При этом в Минтруде считают, что такая норма в будущем не должна «ударить по работникам», т. е. стать инструментом «сведения счетов с сотрудником, мести или иных неправомерных действий со стороны работодателя». «Такая процедура, по нашему мнению, должна быть четко прописана и должна основываться на результатах дисциплинарной проверки», – добавили в пресс-службе.

В ближайшее время Минтруд предложит обсудить законопроект с заинтересованными сторонами, чтобы учесть интересы как работников, так и работодателей, государства.

Сейчас с формулировкой «в связи с утратой доверия» могут быть уволены госслужащие. Ранее газета «Известия» написала, что с просьбой прописать такое основание для увольнения в Трудовой кодекс в Минтруд обратились бизнес-сообщества.

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