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Минфин разработал проект о введении экологического налога

Минфин опубликовал на портале проектов нормативных актов проект поправок в Налоговый кодекс о введении экологического налога. «Существующий в настоящее время неналоговый платеж - плата за негативное воздействие на окружающую среду, - регулируемый природоохранным законодательством Российской Федерации, обладает признаками налога, в связи с чем может быть включен в Налоговый кодекс Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке.

По мнению Минфина, анализ динамики поступлений такой платы в федеральный бюджет говорит о низкой эффективности взимания данного неналогового платежа. Из-за этого возникает необходимость финансировать экологические госпрограммы за счет иных доходов федерального и региональных бюджетов. Экологический налог необходимо ввести для «финансового обеспечения деятельности правительства, связанной с проведением госполитики в области экологии», уточняется в пояснительной записке.

Согласно документу, предлагается установить фиксированные налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности. В случае принятия проекта поправки вступят в силу с 1 января 2020 г.

Сейчас нормы о плате за негативное воздействие на окружающую среду прописаны в законе об охране окружающей среды. Размер платы устанавливается с учетом объема или массы выбросов загрязняющих веществ.

Ранее правительство обсуждало идею создания «кодекса неналоговых платежей». В январе премьер Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития подготовить конкретные предложения. В начале апреля замминистра финансов Илья Трунин заявил, что Минфин предложил внести отдельной главой в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи. По его словам, речь идет о таких сборах, как экологический, утилизационный, курортный, а также об отчислениях в резерв универсального обслуживания операторов связи.

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