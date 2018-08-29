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Минфин после недельной паузы привлек на аукционе ОФЗ 13 млрд рублей

Министерство финансов 29 августа разместило ОФЗ с погашением в 2021 г. на 13,22 млрд руб. из предложенных 15 млрд руб., продав 88% выпуска, следует из данных Минфина.

При этом спрос на аукционе достиг 24,96 млрд руб., превысив предложение почти в 1,7 раза. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,25% годовых.

Аукцион ОФЗ возобновился после недельной паузы, первой за четыре месяца. Неделей ранее, 22 августа, Минфин впервые за четыре месяца не проводил аукционы ОФЗ из-за резкого роста волатильности на финансовых рынках, вызванного анонсом новых санкций США, а также с учетом мнений участников аукционов. Министерство обещало возобновить аукционы после стабилизации ситуации на долговом рынке. В августе инвесторы распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже.

До этого Минфин отказывался от размещения долговых бумаг в апреле – также на фоне нестабильности рынка из-за американских санкций против российского бизнеса.

Волатильность на рынке и резкое ослабление рубля также вынудили Центробанк до конца сентября приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила.