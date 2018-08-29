Тема дня: Обращение Путина по пенсионной реформе
Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы
14 материалов по теме
Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы 12:10Он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет
Что сказал Путин в телеобращении о пенсионной реформе. Главное 12:28
Как живут непростые российские пенсионеры 22:42
Медведев поручил в «максимально короткие сроки» изменить пенсионный законопроект 13:16
Кудрин оценил предложения Путина по смягчению пенсионной реформы 14:17
Все материалы по теме
Новости
Экономика
Новости

Минтранс оценил стоимость предложенной Кадыровым магистрали в Грозный

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Стоимость высокоскоростной железной дороги (ВСМ) из Краснодара в Грозный составит 1,2 трлн руб. Об этом говорится в паспорте федерального проекта «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», курируемого Минтрансом. Его копия есть в распоряжении РБК, подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Из федерального бюджета на ВСМ предлагается направить 336 млрд руб., следует из информации в паспорте. В 2020 г. предполагается выделить 12 млрд руб., далее до 2024 г. - 24 млрд, 80 млрд, 100 млрд и 120 млрд руб. Остальные 869 млрд руб. из 1,2 трлн руб. предполагается привлечь из внебюджетных источников.

Материалы, оказавшиеся в распоряжении РБК, входят в пакет документов магистрального плана развития инфраструктуры, который в правительство представило Минэкономразвития.

Представители Минтранса и РЖД пока не ответили на запросы РБК.

В конце июня «Коммерсантъ» написал, что глава Чечни Рамзан Кадыров написал президенту Владимиру Путину письмо с просьбой включить в стратегию пространственного развития до 2025 г. транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного. Кадыров предложил начать строительство ВСМ Центр — Юг (Москва — Адлер), которое планирует РЖД, с участка Ростов-на-Дону — Краснодар, отдельно присоединив к нему транскавказскую ВСМ от Краснодара до Грозного через Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ.

В Кремле подтвердили, что тема строительства магистрали действительно поднималась. Минтранс назвал предложение Кадырова перспективным.

Век Транссиба: как строили самую длинную магистраль в мире

Политика
Новости

Голикова назвала возможные наказания за увольнение накануне пенсии

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф в размере до 200 000 руб. или  зарплаты за 18 месяцев. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Заместитель председателя правительства отметила, что власти при разработке инициативы будут опираться на статью о «необоснованном увольнении женщины по мотивам беременности или имеющей детей до трех лет». Голикова подчеркнула, что введение такого наказания необходимо еще обсудить с работодателями и профсоюзами.

Речь идет о статье 145 УК («Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет»). Нарушение этой статьи наказывается штрафом до 200 000 руб. или в размере зарплаты осужденного за период до 18 месяцев. В качестве наказания суд может выбрать обязательные работы на срок до 360 часов.

Ранее президент Владимир Путин выступил с телеобращением по поводу повышения пенсионного возраста. Он предложил смягчить условия пенсионной реформы, рассказал об альтернативах повышению пенсионного возраста, которые рассматривало правительство, а также призвал ввести в России административную и даже уголовную ответственность за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

Путин предложил увеличить максимальное пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста с 4 900 руб. до 11 280 руб. с 2019 г. и установить период такой выплаты в один год. По мнению российского лидера, необходимо ввести переходный период для реформы, во время которого считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Президент призвал также разработать меры для стимулирования бизнеса нанимать на работу граждан предпенсионного возраста.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Экс-руководителя «Дальспецстроя» арестовали по обвинению в злоупотреблениях

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего директора Главного военно-строительного управления № 6 (бывший «Дальспецстрой») Юрия Волкодава, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Суд арестовал его на срок до 27 октября, уточняет агентство.

Согласно материалам дела, фигуранту предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, которое привело к нанесению ущерба «Дальспецстрою» на общую сумму более 104 млн руб. (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в конце мая следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) завели против него сразу два дела — по ст. 285 и ст. 286 УК (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий). Следователи полагают, что обвиняемый, заключая контракты на закупку стройматериалов, переплатил поставщикам не менее 140 млн руб., писала газета.

«Впрочем, после проведения соответствующих экспертиз сумма может возрасти, а сам фигурант привлечен и по другим эпизодам. Пока же следствие только началось — идет процесс сбора и закрепления доказательств, во время которого задерживать и обвинять господина Волкодава не стали», - уточняло издание в начале июня. Волкодав стал и. о. гендиректора ФГУП «Дальспецстрой» весной 2015 г. после отставки предыдущего руководителя Дмитрия Савина.

Бизнес
Новости

ФАС обвинила «Победу» в навязывании пассажирам невыгодной цены провоза багажа

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Авиакомпания «Победа» навязывает пассажирам невыгодные условия провоза багажа. К такому выводу пришло московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснила служба, при оформлении нескольких билетов на официальном сайте авиакомпания дает возможность заплатить за перевозку багажа весом до 10 кг 499 руб. только на одного пассажира из группы. Остальным предлагается оформить багажное место только до 20 кг, что стоит уже 1499 руб. При этом при покупке билета на одного пассажира возможность перевоза багажа до 10 кг за 499 руб. не ограничивается.

«Такие действия есть не что иное, как создание сложностей потенциальным покупателям и вынуждение их к прохождению всего пути бронирования заново и индивидуально», - уверен руководитель управления ФАС Армен Ханян, чьи слова приводятся в сообщении. Он отметил, что такие действия ущемляют интересы пассажиров.

Ханян подчеркнул, что политика авиакомпании в отношении провоза багажа «направлена на максимизацию прибыли за счет потребителей, находящихся в неведении либо смирившихся с таким несправедливым отношением». ФАС увидела в этих мерах признаки нарушения п. 3 ч. 1 ст. 10 «Закона о защите конкуренции» и выдала «Победе» предупреждение, потребовав прекратить навязывать пассажирам невыгодные условия. В противном случае ведомство пригрозило возбудить против авиакомпании антимонопольное дело.

От автомобиля до авиакомпании: что называют «Победой»

Экономика
Новости

Минфин после недельной паузы привлек на аукционе ОФЗ 13 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство финансов 29 августа разместило ОФЗ с погашением в 2021 г. на 13,22 млрд руб. из предложенных 15 млрд руб., продав 88% выпуска, следует из данных Минфина.

При этом спрос на аукционе достиг 24,96 млрд руб., превысив предложение почти в 1,7 раза. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,25% годовых.

Аукцион ОФЗ возобновился после недельной паузы, первой за четыре месяца. Неделей ранее, 22 августа, Минфин впервые за четыре месяца не проводил аукционы ОФЗ из-за резкого роста волатильности на финансовых рынках, вызванного анонсом новых санкций США, а также с учетом мнений участников аукционов. Министерство обещало возобновить аукционы после стабилизации ситуации на долговом рынке. В августе инвесторы распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже.

До этого Минфин отказывался от размещения долговых бумаг в апреле – также на фоне нестабильности рынка из-за американских санкций против российского бизнеса.

Волатильность на рынке и резкое ослабление рубля также вынудили Центробанк до конца сентября приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила.

Экономика
Новости

Кудрин оценил предложения Путина по смягчению пенсионной реформы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «балансирующими изначальный проект» поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста, предложенные президентом Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Twitter.

По его мнению, Путин «обобщил аргументацию сторонников и противников пенсионной реформы, внес правки, балансирующие изначальный проект». Он назвал решение Путина «взвешенным, тщательно продуманным» и «нужным для реализации национальных целей».

Ранее 29 августа Путин во время телеобращения к россиянам объявил о смягчении условий пенсионной реформы, в частности об увеличении пенсионного возраста для женщин не до 63 лет, а до 60. Также он предложил снизить срок выхода на пенсию для многодетных матерей и увеличить максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста.

Кроме того, президент заявил о необходимости ввести для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и за отказ в приеме на работу из-за возраста.

Премьер-министр Дмитрий Медведев после обращения Путина поручил правительству «в максимально короткие сроки» изменить пенсионный законопроект.

14 июня, после того как Медведев назвал параметры пенсионной реформы, Кудрин заявил, что она «назрела давно». По его словам, это «выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии». Также он предложил возобновить после завершения реформы индексацию пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена в 2016 г.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

Бывший министр транспорта Соколов стал гендиректором группы ЛСР

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бывший министр транспорта Максим Соколов занял пост генерального директора группы ЛСР. Об этом сообщает пресс-служба компании. Компания занимается производством стройматериалов, девелопментом и строительством недвижимости.

Соколов избран гендиректором на три года, одновременно он станет председателем правления компании. Срок полномочий правления начинается 31 августа.

Соколов возглавлял Министерство транспорта с 2012 г. С 7 мая 2018 г. – в статусе исполняющего обязанности министра. 18 мая он сложил полномочия, а должность министра транспорта занял его первый заместитель Евгений Дитрих. В конце мая кандидатуру Соколова выдвинули в совет директоров группы ЛСР.

«Группа ЛСР» – одна из крупнейших компаний на строительном рынке; основана в 1993 г. Основной владелец компании – петербуржец Юрий Молчанов, с 2008 по 2013 г. работал в Совете Федерации. Компания специализируется на девелопменте и строительстве, а также производстве строительных материалов (песка, гранитного щебня, бетона, железобетона, газобетона и кирпича). Основной бизнес компании сконцентрирован в крупнейших регионах России: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, в Екатеринбурге. Домостроительные комбинаты «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге могут производить около 1 млн кв. м жилья в год, указано на сайте компании.

В прошлом году компания ввела 909 000 кв. м недвижимости; четверть сданных объектов пришлась на Москву. В столице ЛСР по итогам прошлого года вошла в пятерку крупнейших застройщиков, самый масштабный ее проект – застройка территории автозавода ЗИЛ.

Кто покинул правительство Медведева

Экономика
Новости

Медведев поручил в «максимально короткие сроки» изменить пенсионный законопроект

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель правительства Дмитрий Медведев на селекторном совещании в Горках поручил кабинету министров «в максимально короткие сроки» проработать предложения президента Владимира Путина по пенсионной реформе.

«Я прошу вас всех, кого это касается, Татьяна Алексеевна [вице-премьер Татьяна Голикова], прежде всего вас, взяться за реализацию этих изменений и в максимально короткие сроки представить те инициативы по изменению пенсионной системы, которые только что были сформулированы», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Изменения пенсионной реформы Медведев назвал «серьезной работой, которая требует от правительства особой ответственности».

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил «Ведомостям», что все изменения будут в ближайшее время инкорпорированы в уточненную версию прогноза социально-экономического развития.

Ранее 29 августа Путин в телеобращении к россиянам объявил об изменении условий пенсионной реформы, которую предложило правительство, а Госдума приняла в первом чтении.

В частности, он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, как это было предусмотрено внесенным в нижнюю палату парламента законопроектом, а до 60 лет. Также президент заявил, что многодетные матери должны выходить на пенсию раньше: те, у кого трое детей, - на три года, у кого четверо - на четыре года, а для тех, у кого пятеро и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет».

Кроме того, Путин подчеркнул необходимость «установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста». Максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста президент предложил увеличить с 4900 до 11 200 руб. с 2019 г.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

Saudi Aramco откроет в МГУ центр исследований

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Дочерняя структура Saudi Aramco, занимающаяся новыми разработками в области добычи нефти - Saudi Aramco Upstream Technology Company (SAUTC), - подписала соглашение с МГУ им. Ломоносова для продвижения совместных исследований в области нефтегазовой индустрии с фокусом на перерабатывающие проекты. Об этом говорится в совместном заявлении МГУ и Saudi Aramco.

Саудовская компания будет разрабатывать совместно с МГУ новые материалы для нефтегазовой отрасли, а также методы сбора, анализа и моделирования вычислительных ресурсов на нефтепромысловых месторождениях. Стороны также договорились о создании совместных лабораторий, проведении симпозиумов и мастер-классов.

Сколько конкретно Saudi Aramco намерена потратить на развитие центра в МГУ, компания не сообщает.

Saudi Aramco - национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. В 2016 г. наследный принц королевства Мухаммад ибн Салман предложил провести IPO Saudi Aramco. Полученные средства наследный принц рассчитывал направить на реформы, которые должны сделать экономику страны более современной, рыночной и снизить ее зависимость от нефти. Размещение изначально планировалось на конец 2017 г., но неоднократно откладывалось. 27 августа 2018 г. Reuters со ссылкой на источники сообщило, что король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд решил отказаться от IPO нефтяной госкомпании.

Политика
Новости

Путин рассказал об отвергнутых альтернативах повышению пенсионного возраста

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин рассказал о вариантах, которые правительство рассматривало в качестве альтернативы повышению пенсионного возраста. Об этом глава государства заявил в своем телеобращении к россиянам. Его текст опубликован на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что правительство по его поручению рассматривало и просчитывало все возможные сценарии для сохранения устойчивости пенсионной системы «вплоть до последнего времени». «Оказалось, что, по сути, ничего кардинально они не решают. В лучшем случае просто латают дыры. Или того хуже, несут разрушительные последствия для экономики страны в целом», – посетовал Путин.

В частности, правительство изучало возможность введения прогрессивной шкалы подоходного налога. По оценкам Минфина, эта мера – к примеру, со ставкой в 20% к высоким доходам, – могла бы дать около 75-120 млрд руб. в год. Этого хватило бы на то, чтобы выплачивать пенсии в течение шести дней. «Ежедневная, я хочу это подчеркнуть, ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 млрд руб.», – рассказал Путин.

Еще один рассматривавшийся сценарий предусматривал продажу госсобственности. Путин признался, что его, как и россиян, раздражает количество «апартаментов» Пенсионного фонда. Однако если продать все его здания, включая региональные отделения, то удастся получить лишь около 120 млрд руб. – также лишь на шесть дней выплат.

Другой вариант, который изучало правительство, включал дополнительные налоги для нефтегазовых компаний и топливно-энергетического комплекса. «Могу вам сказать, всего того, что мы таким образом сможем собрать, хватит, чтобы выплачивать пенсии максимум пару месяцев», – уточнил Путин. Он добавил, что этот сценарий также поставит пенсионную систему «в крайне уязвимое положение», при таком сценарии она будет зависеть от перепада цен на нефть. По этой же причине была отвергнута идея активнее использовать средства резервных фондов, пополняемых за счет доходов нефти и газа.

Ранее правительство подготовило законопроект, предусматривающий поэтапный рост пенсионного возраста с 2019 г. на год каждые два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Госдума одобрила инициативу в первом чтении. Президент в своем обращении предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он призвал повысить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Недвижимость
Новости

Треть сделок с новостройками в Москве приходится на новые территории

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Более трети всех сделок по продажам квартир в новостройках Москвы приходится на Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО), говорится на сайте ведомства со ссылкой на руководителя Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.

По его словам, в первой половине 2018 г. в Новой Москве было продано более 11 000 квартир в новостройках. «Это, как минимум, на 50% больше, чем за тот же период прошлого года», – сказал Жидкин.

При этом темпы продаж квартир в новостройках ТиНАО в этом году более чем в два раза выше, чем в старой Москве.

Сейчас в новой Москве на продажу выставлено 7000 - 8000 квартир общей площадью 500 000 кв. м. По словам Жидкина, в самых успешных комплексах новой Москвы ежемесячно продается более 150 квартир, в то время как в старой Москве этот показатель составляет 70 - 80 квартир в месяц.

Кто застраивает новую Москву

Недвижимость
Новости

Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ в два этапа

Ведомости/Интерфакс
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство финансов поддержало предложение Минэкономразвития об индексации тарифов на услуги ЖКХ в два этапа: на 1,7% с 1 января 2019 г. и на 2,4% – с 1 июля, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с позицией ведомства.

Ранее Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ в 2019 г. два раза – на 1,7% и на 2,4% (вместо традиционных 4%).

Двухэтапная индексация была выбрана из-за повышения НДС с 1 января 2019 г. с 18 до 20%, и она позволит синхронизировать налоговое и тарифное законодательства. Кроме того, совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции.

По словам источника, Минфин в своем письме в Минэкономразвития согласовал соответствующие предложения без замечаний.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявлял, что повышение тарифов в два этапа будет однократным.

Читать ещё
Preloader more
Фото