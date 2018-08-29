Силуанов оценил расходы бюджета на смягчение пенсионной реформы

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Путин рассказал об отвергнутых альтернативах повышению пенсионного возраста

Президент Владимир Путин рассказал о вариантах, которые правительство рассматривало в качестве альтернативы повышению пенсионного возраста. Об этом глава государства заявил в своем телеобращении к россиянам. Его текст опубликован на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что правительство по его поручению рассматривало и просчитывало все возможные сценарии для сохранения устойчивости пенсионной системы «вплоть до последнего времени». «Оказалось, что, по сути, ничего кардинально они не решают. В лучшем случае просто латают дыры. Или того хуже, несут разрушительные последствия для экономики страны в целом», – посетовал Путин.

В частности, правительство изучало возможность введения прогрессивной шкалы подоходного налога. По оценкам Минфина, эта мера – к примеру, со ставкой в 20% к высоким доходам, – могла бы дать около 75-120 млрд руб. в год. Этого хватило бы на то, чтобы выплачивать пенсии в течение шести дней. «Ежедневная, я хочу это подчеркнуть, ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 млрд руб.», – рассказал Путин.

Еще один рассматривавшийся сценарий предусматривал продажу госсобственности. Путин признался, что его, как и россиян, раздражает количество «апартаментов» Пенсионного фонда. Однако если продать все его здания, включая региональные отделения, то удастся получить лишь около 120 млрд руб. – также лишь на шесть дней выплат.

Другой вариант, который изучало правительство, включал дополнительные налоги для нефтегазовых компаний и топливно-энергетического комплекса. «Могу вам сказать, всего того, что мы таким образом сможем собрать, хватит, чтобы выплачивать пенсии максимум пару месяцев», – уточнил Путин. Он добавил, что этот сценарий также поставит пенсионную систему «в крайне уязвимое положение», при таком сценарии она будет зависеть от перепада цен на нефть. По этой же причине была отвергнута идея активнее использовать средства резервных фондов, пополняемых за счет доходов нефти и газа.

Ранее правительство подготовило законопроект, предусматривающий поэтапный рост пенсионного возраста с 2019 г. на год каждые два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Госдума одобрила инициативу в первом чтении. Президент в своем обращении предложил смягчить пенсионную реформу. В частности, он призвал повысить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет.

Что чиновники думают о пенсионной реформе