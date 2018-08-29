Силуанов оценил расходы бюджета на смягчение пенсионной реформы
Смягчение пенсионной реформы, предложенное президентом Владимиром Путиным, приведет к росту расходов Пенсионного фонда на 500 млрд руб. в течение шести лет. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».
«Это (предложения Путина) потребует уточнения наших бюджетных планов. Это потребует уточнения проектировок бюджета Пенсионного фонда, которые мы реализуем на предстоящие трехлетний и шестилетний периоды», - отметил министр финансов. По его словам, с учетом роста расходов Пенсионного фонда будет увеличен и трансферт фонду из федерального бюджета.
Ранее в среду, 29 августа, Путин выступил с телеобращением к россиянам, в котором выразил свою позицию по поводу повышения пенсионного возраста в России. Президент предложил, в частности, смягчить условия пенсионной реформы, предложенные правительством. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не до 63 лет, а до 60. Путин призвал снизить срок выхода на пенсию для многодетных матерей, а также повысить максимальный размер пособия по безработице для россиян предпенсионного возраста.
Президент рассказал об альтернативах повышению пенсионного возраста, которые изучало правительство. Однако другие сценарии не принесли бы результата или даже ухудшили бы ситуацию, признался президент. Премьер-министр Дмитрий Медведев после обращения Путина поручил правительству «в максимально короткие сроки» изменить пенсионный законопроект.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин