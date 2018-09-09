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Минфин назвал невозможным выравнивание бюджетов всех регионов России

Выравнивание бюджетной обеспеченности российских регионов потребовало бы централизации на федеральном уровне до 80% всех их доходов, что было бы неэффективно и невозможно, заявил первый замминистра финансов Леонид Горнин в интервью «РИА Новости».

«Для того чтобы убрать всю неравномерность, чтобы у нас бюджетная обеспеченность регионов с учетом всех факторов и различий была одинаковой, нам нужно было бы централизовать до 80% всех доходных источников на федеральном уровне с последующим перераспределением. Это неэффективно и невозможно», – сказал Горнин.

Замминистра отметил, что неравномерная обеспеченность регионов проистекает из того, что и производительные силы, и полезные ископаемые распределены неравномерно. До выравнивания, которое проводит Минфин через межбюджетные трансферты, она различается более чем в десять раз, а после выравнивания этот показатель доводится до 2,6 раза, сказал Горнин.

Сильную дифференциацию по бюджетной обеспеченности в основном дает налог на прибыль, указывает Горнин. С 2017 г. правительство перераспределило сборы по налогу на прибыль в пользу федерального центра – с 2 до 3 процентного пункта (п. п.) от общей ставки в 20%. Централизованный 1 п. п. сборов в этом году составил 36 млрд руб. По словам Горнина, эти средства были перераспределены между регионами с невысоким уровнем налогового потенциала, а также частично возвращены регионам, не получающим федеральных дотаций.