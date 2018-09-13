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Европейский центробанк сохранил основные ставки

Европейский центробанк (ЕЦБ) на заседании в четверг не стал менять рекордно низкие основные процентные ставки, говорится в сообщении регулятора.

Процентная ставка по операциям рефинансирования остается на уровне 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, по депозитам – -0,4%.

Совет управляющих европейского регулятора ожидает, что ключевые процентные ставки останутся на их нынешнем уровне по крайней мере до лета 2019 г. и «в любом случае до тех пор, пока это необходимо для обеспечения постоянного устойчивого приближения инфляции к уровню ниже, но вблизи 2% в среднесрочной перспективе».

ЕЦБ пока продолжает программу скупки активов. После сентября ежемесячные закупки облигаций сократятся с 30 млрд евро до 15 млрд евро. В случае достижения целей по инфляции с 2019 г. программа будет завершена. С начала этого года ЕЦБ уже вдвое уменьшил покупки облигаций – с 60 млрд до 30 млрд евро в месяц.

ЕЦБ решил начать сворачивать программу денежного стимулирования в то время, как выросшие цены на нефть, торговые споры между крупнейшими странами мира и политические проблемы в некоторых странах еврозоны угрожают подорвать темпы экономического роста. Вместе с тем некоторые из этих же факторов (дорогая нефть, импортные пошлины) стимулируют инфляцию, дополнительное инфляционное давление создает ускоряющийся рост зарплат.

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