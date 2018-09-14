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Набиуллина оценила опасность возможных санкций против российского госдолга

Центробанк не видит больших проблем с возможными санкциями против российского госдолга, но они могут вызвать повышенную волатильность на рынке, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Для того чтобы российские финансовые институты легче адаптировались к изменению цен на облигации федерального займа (ОФЗ) в случае введения санкций, ЦБ может ввести послабления, добавила Набиуллина.

«У нас очень низкий государственный долг, даже если вы посмотрите на тот объем ОФЗ, который сейчас держат нерезиденты — это около $26 млрд. Если сравнить с нашими резервами, ресурсами — это небольшой объем. Конечно, если такие решения будут введены, будет повышенная волатильность, прежде чем ставки стабилизируются на определенном уровне», — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

По словам председателя ЦБ, с апреля нерезиденты продали ОФЗ на сумму около 480 млрд руб. в условиях роста волатильности. На 1 сентября их доля в этих госбумагах снизилась до 26,6%. В апреле США расширили санкции против России, что вызвало серьезное падение на рынках.

ЦБ инфраструктурно готов к выходу на рынок с выкупом ОФЗ, отметила Набиуллина. «Но, честно говоря, я не вижу такой целесообразности и даже такой вероятности на ближайшее время, чтобы были какие-то такие события, которые нас заставили бы выйти на этот рынок», — заключила она. Ранее заместитель министра финансов Владимир Колычев говорил, что Россия может прибегнуть к выкупу ОФЗ с рынка в случае серьезного стресса.