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Магазины в центре столицы вошли в пилотный проект tax free

Правительство расширило список магазинов, участвующих в пилотном проекте tax free. Это следует из соответствующего постановления премьер-министра Дмитрия Медведева, которое было опубликовано на сайте правительства России во вторник. В перечень вошли розничные магазины на улицах Никольская, Новый Арбат, Столешников переулок, Петровка, Большая Дмитровка и Кузнецкий Мост.

«Расширение перечня организаций будет способствовать повышению предпринимательской активности в сфере производства и продажи востребованных у иностранных туристов товаров», – сказано в документе. В правительстве также рассчитывают, что такое решение поспособствует увеличению доходов туристической отрасли.

Сейчас проект tax free запущен в Москве, Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. В 2019 г. планируется подключить к нему все российские города.

Пользоваться опцией tax free могут только граждане государств, не входящих в ЕАЭС. Чтобы вернуть 18% стоимости от товаров, необходимо совершить покупки на сумму не менее 10 000 руб. в течение одного дня и оформить на них чек, чтобы при выезде показать его на таможне.

Владельцы столичных бутиков заявили о своем желании участвовать в проекте tax free еще в ноябре 2016 г. Первыми проявили инициативу Christian Louboutin на Большой Дмитровке и Agent Provocateur в Столешниковом переулке. За время чемпионата мира по футболу, который проходил в России с 14 июня по 15 июля, иностранцы оформили tax free на покупки стоимостью 943,8 млн руб. Большую часть покупок – на 668,5 млн руб. (71%) – совершили граждане Китая.